Gabriel Meneses revela su estado de salud tras fuerte caída en 'EEG': "Tengo fractura en las vértebras"

En los últimos días, varios de los participantes de 'Esto es Guerra' han sufrido diversos accidentes en medio de varias competencias. Ahora, el actor Gabriel Meneses tuvo una fuerte caída en uno de los circuitos que habría lesionado su vértebra y se que encuentra internado.

¿Cómo está Gabriel Meneses tras caída?

El pasado lunes 11 de mayo, Gabriel Meneses sufrió una fuerte caída de espaldas en uno de los juegos del programa 'Esto es Guerra'. Fue atendido de manera inmediata siendo llevada a una clínica para su evaluación.

Ahora, el chico reality se comunicó con el programa de televisión para contar sobre su estado de salud. Si bien su padre reveló que su hijo tendría fuertes dolores, reveló estar mejor tras ser medicado, pero el dolor sigue presente.

"El dolor persiste, es un dolor fuerte. Tengo fractura en las vértebras. Ahorita me están trayendo los resultados de la resonancia y se ve si es fractura en una o en dos, pero de que hay fractura en fractura. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo. El dolor está focalizado en la zona lumbar", declaró.

El también actor señaló tener una mente positiva y espera poder recuperarse pronto. Como le revelaron aún no le han informado si será operado o no para tratar esta lesión que sufrió en uno de los circuitos.

"Estoy optimista, positivo, siguiendo al pie de la letra lo que dicen los doctores. Al caer me golpeó con mi propia rodilla y como que eso me noquee un poquito. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. No grité, no lloré, solo estaba concentrado en respirar", expresó.

Pancho Rodríguez cae de cabeza durante un juego

El chico reality Pancho Rodríguez estuvo participando en un juego donde tenía que pasar por algunas cuerdas, pero al dar un mal salto terminó cayendo de cabeza contra el piso. Felizmente, el joven llevaba casco durante la competencia, pero el golpe fue muy fuerte que terminó recostado en el piso.

Personal de emergencias ingresó al set y le colocó un collarín para proteger su columna vertebral debido a la fuerte caída que tuvo. Es así como fue retirado del lugar para sea atendido en un hospital. Así mismo, Pancho decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales compartiendo un mensaje agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

De esta manera, se puede ver que en los últimos días los jugadores de 'Esto es Guerra' han tenido varias lesiones en los juegos. Por el momento, Gabriel Meneses afirma estar controlado, pero podría necesitar una operación en la vértebra.