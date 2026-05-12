Monserrat Seminario asegura que Melcochita quiere casarse con su 'enfermera': "Está desesperado"

El cómico Melcochita vuelve a generar polémica tras ser captado en actitud cercana con una joven de 22 años, identificada como Heydi Amado Gálvez, a quien Monserrat Seminario trataba como una hija. La aún esposa del artista se pronunció y dio detalles de su vínculo con la joven, a quien acusa de haberse involucrado en su relación.

Monserrat Seminario explota contra Melcochita y su nueva conquista

Luego de que Melcochita negara tener una relación con Heydi Amado y justificara su cercanía señalando que ella lo apoyaba como enfermera debido a su avanzada edad, Monserrat Seminario ofreció una versión distinta y aseguró que la joven ya sería su pareja sentimental e incluso estaría manejando su dinero.

La aún esposa del cómico estuvo en el set de 'Magaly TV: La Firme', donde explicó que la jovencita era su vecina, pero que con el tiempo fue acogida en su hogar tras contar que sufría maltrato de sus padres. Según relató, la convivencia se extendió por casi dos años, lo que permitió que ganara confianza dentro de la familia.

"Creo que a partir de diciembre (empieza la relación), porque ella empezó a cambiar su forma de ser, a maltratar a mis hijas mientras yo no estaba. (Empiezo a sospechar) Cuando Pablo empieza a ir a su cuarto, ella dormía con mis hijas, para levantarla", dijo inicialmente.

Consultada sobre la salida de Pablo Villanueva del hogar, Monserrat Seminario insinuó que estaría vinculada al inicio de su relación con la joven y sostuvo que el artista tendría planes de casarse, incluso con miras a llevarla al extranjero.

"Segurito porque está desesperado por divorciarse, se la quiere llevar a Estados Unidos, se quiere casar porque le quiere dar la green card. No me la ha dado a mí en 17 años y la va dar a una que recién conoce. Yo lo conozco más de 21 años con él", comentó.

Melcochita negó romance con joven

Melcochita fue captado junto a la joven en La Casa de la Salsa, donde fueron vistos tomados de la mano y en actitud cercana, permaneciendo juntos hasta el cierre del establecimiento.

Sin embargo, el humorista se comunicó con el programa para negar un romance y aseguró que la joven solo cumple funciones de apoyo y cuidado en su vida diaria.

"Como voy a tener relación hermano, tengo 90 años, es como tú pagas a una enfermera que te cuide. Yo tengo 90 años. Me duele hasta el alma ella saca mis remedios, me hace mi desayuno. Ella saca mi remedio, me hace mi desayuno. Es como que tu pagas una enfermera que te cuide.... Yo tengo 90 años", manifestó Melcochita.

En conclusión, la supuesta relación de Melcochita junto a Heydi Amado sigue generando atención pública tras las declaraciones de Monserrat Seminario, quien brindó detalles sobre la convivencia y el vínculo entre ambos.