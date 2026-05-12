Amy Gutiérrez respalda a Yahaira Plasencia tras denuncia a Magaly Medina: "Está defendiendo su nombre"

Yahaira Plasencia volvió a quedar en el centro de la polémica tras las críticas por solicitar garantías personales en medio del proceso legal contra Magaly Medina. En medio de las reacciones, Amy Gutiérrez salió en defensa de la salsera y aseguró que la conductora "metió la pata" con algunos comentarios sobre el caso.

Amy Gutiérrez respalda a Yahaira y cuestiona declaraciones de Magaly

En declaraciones recogidas por Trome, Amy Gutiérrez fue consultada sobre el enfrentamiento mediático entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina. La salsera consideró que la conductora habría exagerado en algunos comentarios emitidos sobre la exintegrante de Son Tentación y señaló que muchas veces las personas reaccionan impulsivamente.

"Creo que metió la pata. Sí, se dejó llevar por el momento y dijo cosas de más. A veces, las personas metemos la pata", comentó Amy Gutiérrez al referirse a las declaraciones de Magaly Medina.

La cantante también defendió la postura de Yahaira Plasencia y resaltó que la artista solo estaría intentando proteger su imagen frente a una situación que considera injusta. Según explicó, la intérprete viene actuando con firmeza para salvaguardar su nombre y su tranquilidad emocional.

"Yo creo que Yahaira está defendiendo con garra su nombre y con el tema de Magaly, bueno, ella tiene años en esto y creo que ha tenido varios problemas anteriores con ese tipo de cosas (denuncias)", expresó la cantante.

Las declaraciones de Amy Gutiérrez rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura, mientras otros continuaron criticando la decisión de Yahaira Plasencia de acudir a la Prefectura para solicitar medidas de protección.

Yahaira Plasencia responde a las críticas

Este 28 de abril, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse mediante un video, en el que expresó su molestia por las críticas recibidas tras solicitar medidas de protección en medio de la demanda por difamación agravada que interpuso contra Magaly Medina.

La cantante cuestionó que varias personas estén opinando sobre el tema sin tener conocimiento del caso y aprovechó para reflexionar sobre la violencia hacia la mujer y cómo esta es tratada en la sociedad.

"Me están llamando para dar mi opinión acerca de unas declaraciones de personas que están hablando claramente sin fundamentos, sin saber del tema. Tengo clarísimo que estamos en una sociedad machista, una sociedad que normaliza la violencia contra la mujer, que tienen que verla internada para recién tomar cartas en el asunto", expresó.

Asimismo, la ex de Jefferson Farfán explicó los motivos que la llevaron a solicitar garantías personales, asegurando que busca proteger su bienestar emocional y vivir en tranquilidad, lejos de situaciones de violencia psicológica que, según indicó, viene enfrentando desde hace tiempo.

"Yo fui a pedir mis garantías a la Prefectura porque siento que desde hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica, entonces yo no tengo por qué tolerar ese tipo de violencia hacia mí, yo quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz como cualquier persona. Entonces si van a hablar, opinen con fundamentos", señaló la salsera.

En conclusión, el conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina continúa sumando nuevos capítulos y opiniones divididas. Mientras la salsera asegura que busca proteger su tranquilidad emocional, figuras como Amy Gutiérrez salieron en su defensa y cuestionaron los comentarios emitidos en televisión.