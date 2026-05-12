Darinka Ramírez se indigna con Jefferson Farfán por pensión de su hija: "Si le pesa, que le quite el apellido"

Darinka Ramírez no ocultó su molestia contra Jefferson Farfán luego de revelar que el exfutbolista busca reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. La madre de la pequeña se mostró muy fastidiada con el pedido de reducción y lanzó una fuerte frase al respecto.

Darinka Ramírez molesta con Jefferson Farfán por pensión

Darinka Ramírez se mostró muy indignada con Jefferson Farfán luego de revelar que el exfutbolista habría pedido reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. El caso fue expuesto en "Magaly TV, La Firme", donde se mostró el documento presentado por la defensa de la popular 'Foquita'.

Según contó la madre de la menor, el juzgado fijó una asignación anticipada de 7 mil soles mensuales. Sin embargo, Jefferson Farfán habría apelado para pagar solo 4 mil 240 soles. Darinka aseguró que el exjugador no conocería realmente los gastos de su pequeña. Por eso, no dudó en lanzar una fuerte frase al hablar de la pensión.

"Si le pesa entonces, que le quite el apellido, si le duele tanto pagar por una hija, ¿no?", señaló Darinka Ramírez.

La joven madre explicó que su hija tiene necesidades diarias, pues ya va al colegio, necesita ropa, zapatillas, salidas y vive en una casa más amplia. Según dijo, todo eso implica gastos que el exfutbolista no estaría tomando en cuenta.

"Claramente no sabe nada sobre su hija, porque no sabe los gastos que se realiza. Ahora tiene una vivienda donde es más amplia, el cuarto de ella es más grande que hasta el mío, está yendo al colegio, entonces son muchas cosas. Pues sale también de paseo, se le compra ropa, se le compra zapatillas, eh no saben absolutamente nada de los gastos de su hija", señaló Darinka.

Abogado explica pedido de pensión

El abogado de Darinka, Wilmer Arica, explicó que ellos están solicitando una pensión mayor para la menor. Según indicó, el monto pedido bordea los 14 mil o 15 mil soles.

"No es regular pedir una reducción. Lo que pasa que acá ha habido un problema. El juzgado ha fijado una asignación anticipada de 7,000 soles. Nosotros estamos pidiendo de pensión de alimentos como 14, casi 15,000 soles aproximadamente", señaló el abogado Wilmer Arica.

En el documento presentado por la defensa de Farfán, se solicita que la asignación anticipada no supere los 4 mil 200 soles. El argumento es que ese monto iría acorde a los gastos reales de una niña de 3 años.

La defensa del exfutbolista también señaló que Darinka tendría capacidad económica, pues trabaja, tiene emprendimientos y vive en una zona exclusiva de San Isidro. Sin embargo, ella respondió que sus ingresos no son fijos, ya que debe dedicar tiempo al cuidado de sus hijas.

"Mis trabajos son esporádicos, ya que como mamá tengo que estar pues más tiempo con mi hija, con mis hijas, porque ya tengo una bebé recién nacida, lo cual ahora me limita mucho más, ¿no? Obviamente él no tiene por qué compararse conmigo porque él es una persona que obviamente gana muchísimo más que yo", dijo Darinka.

Cuestiona lujos de Farfán

Darinka también cuestionó que Jefferson Farfán mantenga una vida de lujos, mientras busca reducir la pensión de su hija. Finalmente, contó que el exfutbolista le negó un permiso de viaje para la menor.

"Pero él tiene que cumplir con lo que le toca a su hija, porque así como él tiene una vida pues este que todos conocen, que se da lujos, su hija también merece lo mismo", expresó. "Él sí puede viajar, él sí puede hacer muchas cosas y mi hija no lo puede hacer. Le pedí un permiso de salida de viaje, no me lo brindó", señaló Darinka.

En conclusión, Darinka Ramírez cuestionó duramente a Jefferson Farfán por buscar reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. La madre de la menor aseguró que el exfutbolista no conocería realmente los gastos de la pequeña y pidió que cumpla con lo que le corresponde. Además, criticó que mantenga una vida de lujos mientras, según ella, intenta bajar el monto destinado a su hija.