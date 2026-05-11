Abogado de Darinka Ramírez revela pedido de Jefferson Farfán para reducir pensión: "Solo puede dar S/4.200"

La disputa legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez por la pensión de su hija volvió al centro de la atención pública. La influencer reveló que el exfutbolista habría solicitado reducir el monto destinado a la manutención de la menor, generando su inmediata reacción y la de su abogado, Wilmer Arica.

Abogado de Darinka revela apelación presentada por Jefferson Farfán

Durante recientes declaraciones brindadas al programa 'América Hoy', el abogado de Darinka Ramírez confirmó que la defensa legal de Jefferson Farfán presentó una apelación para modificar el monto de la pensión alimenticia que actualmente entrega a favor de su hija.

Según explicó Wilmer Arica, actualmente el exseleccionado nacional viene cumpliendo con una asignación anticipada de 7 mil soles mensuales establecida por el Poder Judicial mientras continúa el proceso legal. Sin embargo, indicó que la defensa de Farfán busca reducir esa cifra.

"Lo que está pasando ahora es que está cumpliendo con una asignación anticipada que él está cumpliendo. El juez dijo 7 mil soles y está dando. Es por eso que hemos venido al despacho magistrado a indicarle que la otra parte (Jefferson) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200", explicó el abogado.

El representante legal de Darinka también señaló que solicitaron adelantar la audiencia correspondiente para resolver el caso lo más pronto posible. Asimismo, sostuvo que el monto solicitado por su patrocinada responde directamente a las necesidades actuales de la menor y también a las posibilidades económicas del exfutbolista.

"Aquí lo que se está pidiendo es sobre las necesidades que tiene la menor y la pensión va a ser en función a las posibilidades del obligado", agregó.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre el monto solicitado y el estilo de vida que mantiene el exjugador de la selección peruana.

Darinka Ramírez asegura que la pensión no cubre todos los gastos

Por su parte, Darinka Ramírez también decidió pronunciarse sobre el tema y dejó en claro su molestia ante la posibilidad de una reducción en la pensión de su hija. La influencer sostuvo que el dinero entregado actualmente por Jefferson Farfán ni siquiera alcanza para cubrir todas las necesidades de la menor.

Según explicó, los gastos de su hija incluyen educación, alimentación, ropa, actividades y otras necesidades propias de su crecimiento. Además, aseguró que no piensa privar a la pequeña de nada únicamente para beneficiar económicamente al exfutbolista.

"Ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija... Va al colegio, viste, sale, ella ya habla, pide las cosas. Yo no por qué limitarle o quitarle un pan de la boca para darle la felicidad a él", manifestó Darinka.

La influencer también dejó entrever que considera injusto el pedido de reducción tomando en cuenta la capacidad económica y el estilo de vida que públicamente mantiene Jefferson Farfán. Aunque evitó profundizar en otros conflictos personales, sus declaraciones evidenciaron el malestar que existe actualmente entre ambas partes.

La polémica también reavivó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la postura de Darinka, mientras otros señalaron que el tema debería resolverse únicamente en la vía judicial y no mediáticamente.

El conflicto entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez por la manutención de su hija continúa generando controversia. Mientras la defensa del exfutbolista busca reducir la pensión, Darinka sostiene que el monto actual no cubre todas las necesidades de la menor. Ambas partes esperan ahora la decisión del Poder Judicial.