Darinka Ramírez confirma que sigue en conflictos con Jefferson Farfán: "Quisiera que las cosas mejoren"

Darinka Ramírez volvió a aparecer en el ojo público luego de haber sido noticia por el nacimiento de su segunda hija. A poco más de un mes de este importante momento personal, la influencer reapareció en un evento público donde no evitó las preguntas sobre su actual vínculo con Jefferson Farfán, padre de su primera hija.

Darinka Ramírez confirma conflictos legales con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez fue abordada por el programa 'Amor y Fuego' durante su asistencia a un concierto junto a su actual pareja, Sebastián González. En ese contexto, fue consultada sobre cómo mantiene actualmente su relación con Jefferson Farfán, padre de su primera hija.

Como se recuerda, en 2025 la influencer inició una demanda de alimentos contra el exfutbolista de la selección peruana. Además, en su momento, expresó su molestia y frustración luego de que Farfán le pusiera trabas para otorgarle un permiso de viaje para la menor.

"Es pasado pero sigo pidiendo a Poder Judicial para que me haga todo el trámite y demora, pero es lo que toca. (Siguen en una controversia) Lamentablemente, quisiera que las cosas mejoren. De mi parte siempre he puesto toda la voluntad, pero es lo que me toca", comentó.

Consultada sobre si, pese a su disposición, aún existen dificultades en la relación con Jefferson Farfán, Darinka señaló que el conflicto continúa vigente. En ese sentido, indicó que este tipo de situaciones ya serían habituales para él.

"Sí, como siempre lo hace ¿No? Todos saben como ese tema con él", fue su escueta, pero contundente respuesta.

Darinka Ramírez celebró el primer mes de su hija

Darinka Ramírez celebró el pasado 26 de abril el primer mes de vida de su segunda hija con una emotiva publicación en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, compartió fotografías y videos junto a su actual pareja, su bebé y su hija mayor, lo que generó miles de reacciones entre sus seguidores.

"1 mes de amor infinito contigo, Alaia", compartió la ex de la 'Foquita' en sus redes sociales.

Las imágenes también llamaron la atención por el ambiente familiar que se muestra, destacando el afecto entre todos los integrantes. En particular, se evidenció la cercanía de la hija de Jefferson Farfán con la actual pareja de Ramírez, a quien se le ve recibiendo muestras de cariño por parte de la menor.

En conclusión, Darinka Ramírez disfruta de esta nueva etapa como madre, enfocada en su vida familiar y en la crianza de sus hijas junto a su actual pareja. Sin embargo, aún mantiene pendientes los conflictos legales con Jefferson Farfán.