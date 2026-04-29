Youna desmiente propuesta de matrimonio a 'prima' de Samahara: "Jamás le dije que me quería casar"

Durante una entrevista, la 'prima' de Samahara Lobatón reveló Youna le habría propuesto casarse primero muchos años más antes que ella, y que no lo hizo por medio de una papelito, sino en un helicóptero con anillo incluido. Ante esto, el joven salió a aclarar lo que pasó en aquel tiempo.

Youna niega propuesta de matrimonio

A través de una transmisión en vivo en sus redes, el joven Youna decidió a responder rápidamente tras las declaraciones de Melody Cortez señalando que sí tuvieron una bonita relación donde estuvo enamorado, pero que la 'propuesta de matrimonio' solo fue un detalle, más no una pedida de mano de manera oficial.

"La propuesta de matrimonio que hice supuestamente a mi ex, no fue una propuesta de matrimonio porque claramente ella sabía que en esa situación, ni en ese momento podíamos casarnos. Hay un video bonito que yo le hice, fue un detalle porque era la persona con quien yo compartía y pasé muchos momentos bonitos", señaló.

Es así como afirma que no le pidió a su expareja casarse, y que en aquel momento estaban enamorados, pero no podían dar ese paso. Aunque sí confirma que hubo anillo y un helicóptero, pero jamás le dijo la frase para pedirle la mano en matrimonio.

"Cabe recalcar que Samahara tenía su pareja y yo estaba con ella (Melody), la hemos pasado genial, hemos viajado, hemos hecho muchas cosas bonitas. Mis sentimientos estaban fuertes con ella, y hubo un video donde ella me grababa, sí es verdad del helicóptero y el anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella, es falso", declaró.

¿Qué dijo la 'prima' de Samahara?

Melody Cortez explicó que la pedida ocurrió luego de que retomaran su relación, tras la ruptura de Youna con la hija de Melissa Klug, aunque en ese momento no estaban en buenos términos. Según contó, él la sorprendió con un paseo en helicóptero privado, donde compartieron un momento romántico.

A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo. Él se quiere casar hace tiempo. (¿Lo sabe Samahara?) Amiga, te estás enterando, primicia. Siempre fui la primera", afirmó.

De esta manera, Melody Cortez reveló que recibió una propuesta de matrimonio de parte de Youna, pareja de Samahara Lobatón, pero él sale a desmentir y afirma que fue un detalle como pareja, más nunca le pidió que se casarán aunque sí hubo un anillo de por medio.