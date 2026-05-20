Alejandra Baigorria aclara por qué ya no publica fotos con Said Palao en redes: "Cuando me dé la gana"

Alejandra Baigorria regresó a Lima luego de disfrutar unos días en Sudáfrica junto a Said Palao y la hija menor de él. Aunque la pareja se mostró unida tras las recientes polémicas, llamó la atención que la empresaria evitara compartir fotografías con su espos en sus redes sociales, motivo por el que fue consultada al respecto por la prensa.

Alejandra Baigorria revela por qué no publica sobre Said Palao

Recientemente, Alejandra Baigorria viajó a África para realizar actividades de labor social y, días después, Said Palao llegó para reunirse con ella. Durante su estadía compartieron momentos familiares, incluido un safari, imágenes que fueron difundidas por el chico reality en redes sociales.

Sin embargo, la empresaria optó por no publicar fotografías junto a su esposo y centró su contenido en sus propias actividades. A su llegada al aeropuerto este 20 de mayo, el programa 'Amor y Fuego' le consultó sobre esta decisión y si se sentía incómoda tras las recientes polémicas, a lo que ella decidió responder.

"Lo que siento es que voy hacer siempre lo que me pega la gana y cuando me dé la gana. Entonces, así como han visto que a mí no influye lo que diga nadie, así yo voy hacer las cosas cuando me pegue la gana y me dé la gana. Igual soy criticada, así que da lo mismo. Al final uno hace las cosas cuando las siente", comentó.

Ante la insistencia de la reportera sobre por qué decidió mantener cierta distancia en redes sociales pese a mostrarse nuevamente unida a Said Palao, Alejandra Baigorria dejó en claro que las cosas entre ambos se vienen dando de manera progresiva.

"Tú puedes decir, 'al parecer' pero siempre todo tiene un trayecto, estamos con la bebé (la hija de Said) un viaje bonito para ella sobre todo y ya, estamos bien", agregó la empresaria de Gamarra.

Alejandra Baigorria niega embarazo tras viaje con Said Palao

Por otro lado, sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Said Palao, la popular 'Gringa de Gamarra' reconoció que actualmente mantiene un ritmo de vida bastante agitado debido a sus negocios y proyectos personales.

"Como ven, si sigo llevando este ritmo... vamos a ir paso a paso", respondió la empresaria, dejando entrever que, por ahora, prefiere tomar las cosas con calma junto a su esposo.

En conclusión, Alejandra Baigorria dejó en claro que no siente presión por mostrar su relación con Said Palao en redes sociales. La empresaria aseguró que continuará compartiendo únicamente lo que considere oportuno, sin dejarse influenciar por las críticas o comentarios externos.