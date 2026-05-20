Janet Barboza lanza fuerte comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao: "No van a durar"

Días atrás, Said Palao viajó hasta Sudáfrica para reencontrarse con su esposa Alejandra Baigorria, donde ambos compartieron momentos en familia. Sin embargo, pese a que habrían dejado atrás las últimas polémicas, la conductora Janet Barboza sorprendió al lanzar una fuerte opinión sobre el futuro de la pareja.

Janet Barboza no cree que el matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao dure

El programa 'América Hoy' presentó imágenes del viaje que realizó Alejandra Baigorria a Sudáfrica por temas laborales, donde estuvo acompañada por Said Palao y la hija menor de él. Durante su estadía, la familia disfrutó de diversas actividades, incluido un safari.

Tras ello, Janet Barboza resaltó la fortaleza de la empresaria y aseguró que sabe salir adelante pese a las dificultades. Sin embargo, señaló que Said fue quien más compartió fotografías de ellos juntos, mientras la 'gringa' publicó contenido enfocado en sus propias actividades.

Según la popular 'Rulitos', luego de las polémicas que enfrentaron como pareja, Alejandra Baigorria podría llegar a cansarse de la relación y de asumir ciertas situaciones dentro del matrimonio.

"Es él quien se encarga de poner fotos con ella tratando de lucirla y pedirle perdón. Yo creería que Alejandra en algún momento de ser tan exitosa y al irle tan bien se va aburrir y se va cansar de cargar con alguien que no le ha demostrado que no la ama como ella merece", comentó.

Pese a que sus compañeros señalaron que Alejandra Baigorria habría priorizado sus planes futuros con Said Palao y el bienestar familiar, Janet Barboza aseguró que no cree que el matrimonio pueda durar.

"Ninguna mujer aguanta tanto desplante, tanta prueba de desamor. Yo creo que no van a durar. Alejandra es independiente, tiene su dinero, se va cansar y se va aburrir", concluyó.

Said Palao y Alejandra Baigorria en Sudáfrica

Said Palao compartió varias fotografías de su viaje a Sudáfrica, donde disfrutó de un safari junto a su esposa Alejandra Baigorria y su hija. Las imágenes llamaron la atención porque la pareja se mostró muy unida tras la polémica generada por el ampay del guerrero en un yate con un grupo de mujeres.

A través de sus redes sociales, Said contó que vivió una experiencia inolvidable en Pilanesberg, uno de los parques nacionales más conocidos de Sudáfrica. Además, reveló que desde hace tiempo tenía el deseo de realizar un safari y que finalmente logró cumplir ese sueño.

"Tuvimos la oportunidad de ver casi todos los animales del parque nacional, rodeados de paisajes impresionantes, momentos únicos y una compañía increíble junto a mi esposa, mi hijita y buenos amigos que hicieron esta experiencia aún más especial", agregó.

En conclusión, Janet Barboza dejó en claro que mantiene dudas sobre el futuro del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque la pareja se mostró unida durante su viaje a Sudáfrica, la conductora considera que las polémicas que han enfrentado podrían terminar afectando la relación.