Onelia Molina aclara por qué lloró la primera vez que le pidieron besar a Kevin Díaz: "No era que no quería"

Onelia Molina decidió aclarar uno de los momentos más comentados de "Esto es guerra". La chica reality habló sobre el día en que lloró cuando le pidieron besar a Kevin Díaz en un reto de actuación y explicó que su reacción no tuvo que ver con el modelo venezolano.

En una entrevista con "Más Espectáculos", la odontóloga contó que muchos pensaron que lloró porque no quería besar a Kevin o porque todavía no superaba su antigua relación. Sin embargo, aseguró que la verdadera razón era un tema personal que aún le duele mucho.

Onelia aclara su llanto en EEG tras primer pedido de beso con Kevin

Onelia Molina explicó por qué lloró la primera vez que le propusieron hacer el reto de actuación con Kevin Díaz. En una entrevista con "Más Espectáculos", la chica reality aseguró que muchos pensaron que sus lágrimas fueron porque no quería besar al modelo venezolano, pero explicó que detrás de ese momento había otra razón.

Todo salió a la luz tras el reciente beso que los chicos reality se dieron en EEG. La reportera le preguntó a Onelia Molina si sabía que el beso con Kevin Díaz iba a generar tantos comentarios en redes sociales. La integrante de "EEG" reconoció que sí imaginaba que el tema iba a rebotar, pero aseguró que ahora prefiere quedarse solo con los comentarios buenos.

"La verdad es que he leído todos los positivos. Ya un tiempo acá ya aprendí a leer solo los positivos. Los negativos no me suman, así que no los voy a tener en cuenta. Y sabía que iba a rebotar mucho, pero es mi trabajo también y lo voy a hacer", señaló Onelia Molina.

@ameg_pe 20.05.26 | ¿Sí quería? Onelia Molina aclara por qué lloró la primera vez que le pidieron besar a Kevin Díaz. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego, la chica reality recordó la primera vez que le propusieron realizar el reto de actuación con Kevin. Según explicó, en ese momento sintió que todavía era muy pronto para hacerlo, pero aclaró que esa no fue la única razón de su llanto.

"O sea, si aquí a un tiempo no lo hice, el día que me pusieron el reto. Uno, sentí que era muy pronto. Dos, ese día todos pensaron que yo estaba llorando por un tema de que no me quería besar con Kevin, pero no era por eso", comentó Onelia.

Onelia Molina revela el verdadero motivo de sus lágrimas

Onelia Molina contó que ese día llegó al canal muy sensible por recuerdos relacionados a la muerte de su perrita Nieve, una pérdida que todavía le causa mucho dolor. La odontóloga explicó que no se sentía bien emocionalmente y que incluso pasó varias horas llorando.

"Ahora que tengo la oportunidad de aclararlo, es que ese día yo llegué con temas delicados por Nieve. Pasó un tiempo ya desde que ella falleció y justo ese día hubieron recuerdos que me hicieron sentir muy apegada a ella y las personas que me conocen. Manejé al canal todo el día llorando y cuando justo llego... ", confesó Onelia.

La competidora también contó que algunas personas del programa sabían cómo se encontraba ese día. Por eso, cuando le explicaron la escena que debía grabar con Kevin, ella decidió no hacerla porque no estaba en condiciones emocionales.

"Es más Silvana sabía y me dijo: 'Tranquila, igual tenemos que grabar esta escena. Le diremos qué tienen que hacer'. Y ahí es que nos muestran la escena. Dije: 'No lo voy a hacer, porque no me siento bien'. Todos los que me conocen saben que Nieve es un tema delicado para mí. Con no ir muy lejos, ayer me dieron un detalle de Nieve, me puse mal, me puse a llorar y me duele ", contó.

Finalmente, Onelia fue clara al decir que su llanto no fue por Kevin Díaz ni por su expareja. La modelo aseguró que está soltera, tranquila y que no le debe explicaciones a nadie sobre su vida personal.

"No lloré por un hecho de que no me sentía lista para besar a Kevin. No era porque no podía superar (a Mario). A partir de que terminé mi relación, al día siguiente pude y puedo hacer cosas. Soy libre, soy soltera y no le debo explicaciones a nadie, porque me fui tranquila de esa relación y de hacer las cosas muy bien. Entonces, no lloré por ese hecho, lloré por lo que venía atrás", señaló.

En conclusión, Onelia Molina aclaró que su llanto en "Esto es Guerra" no fue porque no quisiera besar a Kevin Díaz ni por no superar a su expareja. La chica reality explicó que ese día estaba muy sensible por recuerdos de su perrita Nieve, una pérdida que todavía le duele. Con esto, buscó cerrar los rumores y dejar claro que hoy está soltera, tranquila y libre para vivir esta nueva etapa.