Darinka Ramírez revela avance en proceso legal contra Jefferson Farfán por su hija: "Por fin hay una respuesta"

Darinka Ramírez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre el proceso legal que mantiene con Jefferson Farfán por la pensión y derechos de su hija. La joven, utilizó sus redes para informar un avance judicial y responder a quienes criticaron su situación económica.

Darinka Ramírez celebra avance judicial en proceso contra Jefferson Farfán

A través de sus historias de Instagram, Darinka Ramírez mostró un documento judicial donde se confirma que fue admitida a trámite la solicitud para que su hija pueda viajar fuera del país. Según explicó la influencer, el siguiente paso será notificar a Jefferson Farfán para que emita su consentimiento o presente alguna oposición respecto al pedido.

La joven acompañó la publicación con un mensaje donde resaltó que cada trámite que realiza tiene como finalidad beneficiar a su pequeña. Además, dejó en evidencia el esfuerzo que asegura estar realizando en medio de este proceso legal.

"Por fin hay una respuesta para que mi hija pueda disfrutar de la vida como se merece. Mami así tenga que hacer mil papeles los hará para que pueda ser feliz. Siempre pensando en ti mi vida", escribió.

Darinka también aprovechó para agradecer públicamente a su abogado Wilmer Arica, quien viene acompañándola en los distintos procesos legales que enfrenta con el exfutbolista. La influencer expresó confianza en que las autoridades actuarán de manera justa.

"Gracias Wilmer Arica a seguir con lo demás que nos queda confío en tu trabajo y que hay justicia", añadió.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y destacaron que continúe luchando legalmente por los derechos de su hija.

Darinka Ramírez anuncia avance judicial contra Jefferson Farfán.

Darinka responde a críticas por supuesta cartera de lujo

En paralelo al avance judicial, Darinka Ramírez decidió pronunciarse sobre las críticas que surgieron luego de que algunos usuarios afirmaran que lucía una cartera valorizada en aproximadamente siete mil soles mientras mantiene un conflicto legal por la manutención de su hija con Jefferson Farfán.

Frente a ello, la influencer negó haber asegurado en algún momento que atraviesa problemas económicos y explicó que el proceso judicial busca formalizar legalmente la pensión para la menor.

"Jamás dije que no tengo para comer y jamás le negaré a mi hija que pueda tener mejores cosas que yo tuve en su momento o que mis padres pudieron brindarme. Los hijos son los más importantes y solo estoy, uno, haciendo un juicio para que esté establecida la pensión de la bebé ya que no hay ni un papel", sostuvo.

Asimismo, recordó las complicaciones que vivió durante el embarazo, el parto y el postparto, etapas que asegura enfrentó prácticamente en silencio. Darinka dejó entrever que atravesó momentos difíciles mientras asumía responsabilidades relacionadas a la crianza de su hija.

"Y si hablamos de dinero nadie sabe todo lo que tuve que hacer y soportar desde que supe de mi hija, parto y post parto. Me deberían mucho, me esfuerzo por ser la mejor mamá que Lu puede tener. Gracias a Dios las cosas mejoraron y estoy feliz que mi hija es feliz", expresó.

La influencer también agradeció el respaldo de otras madres y seguidores que apoyan su decisión de acudir a la vía legal. Según comentó, muchas mujeres enfrentan situaciones similares y no siempre cuentan con los recursos suficientes para defender los derechos de sus hijos.

Darinka Ramírez comparte mensaje tras críticas por lujoso cartera.

En conclusión, la disputa legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán continúa generando atención en redes sociales y programas de espectáculos. Mientras tanto, la influencer asegura que todas sus acciones buscan priorizar el bienestar y la estabilidad de su hija.