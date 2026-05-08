Natalia Segura rompe en llanto tras fallida operación por enfermedad crónica: "Empecé a desmejorar"

Natalia Segura conmovió a sus seguidores al revelar el complicado momento de salud que atraviesa actualmente. La esposa del Ignacio Baladán contó que una reciente operación que representaba una esperanza para aliviar el dolor crónico que padece terminó empeorando su estado físico y emocional.

Natalia Segura revela que operación no tuvo el resultado esperado

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la influencer explicó que fue sometida a la implantación de un neuroestimulador, un dispositivo médico utilizado para ayudar a controlar dolores neuropáticos y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas.

Sin embargo, lejos de experimentar una recuperación favorable, Natalia Segura aseguró que comenzó a sentirse peor luego del procedimiento. La creadora de contenido explicó que la intervención representaba una oportunidad importante para recuperar parte de la normalidad en su vida diaria.

"No hubo mejoría sino que al contrario de esto empecé a desmejorar", expresó con evidente tristeza.

La influencer señaló que tenía muchas expectativas sobre el tratamiento, pues esperaba disminuir el dolor constante con el que convive desde hace años. Según contó, soñaba con volver a realizar actividades cotidianas sin las limitaciones físicas que actualmente enfrenta.

"Estaba primero muy feliz porque era la esperanza de sentir que en algún momento iba a poder levantarme y no sentir dolor. Lastimosamente no fue así", relató 'La Segura' . Además, detalló que el dispositivo terminó generándole mayores complicaciones en su sistema nervioso: "El dispositivo lo que me empezó a causar fue mucho más dolor, mucha más neuropatía", afirmó.

Pese a la situación que atraviesa, Natalia Segura aseguró que intenta mantener una actitud positiva para no dejarse vencer emocionalmente por la enfermedad. Asimismo, dejó claro que, aunque el dolor continúa presente, busca aferrarse a las cosas que le generan felicidad.

"Mientras que yo viva con o sin dolor prefiero vivir feliz", sostuvo durante el video que rápidamente generó miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

Ignacio Baladán le dedica emotivo mensaje tras confesión de Natalia Segura

Por otor lado, Natalia Segura confesó que el complicado proceso de salud también terminó afectando seriamente su estado emocional. La influencer reveló que durante las últimas semanas atravesó episodios depresivos que no experimentaba desde hace mucho tiempo.

"Tuve una semana donde no hacía sino llorar y llorar, estuve básicamente en un episodio depresivo impresionante que yo siento que hace muchísimos años no padecía", contó con total sinceridad.

La confesión de la colombiana generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza a través de redes sociales. Entre las muestras de cariño también destacó el mensaje que le dedicó Ignacio Baladán, quien no tardó en pronunciarse tras escuchar el testimonio de su esposa.

"Hay, amorcito, se me parte el alma, acá estamos juntos para todo, te amo", escribió Baladán.

La confesión de Natalia Segura evidenció el difícil proceso de salud que atraviesa y el impacto emocional que enfrenta. Aunque la operación no tuvo el resultado esperado y aumentó sus dolores, la influencer aseguró que intenta mantenerse fuerte, mientras Ignacio Baladán continúa acompañándola y mostrándole su apoyo.