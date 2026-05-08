Onelia Molina respalda a Kevin Díaz tras indirecta a Said Palao sobre Alejandra Baigorria: "Cada uno es libre"

El set de Esto es Guerra volvió a ser escenario de tensión tras un fuerte intercambio entre Kevin Díaz y Said Palao. Lo que inició como una broma por una lesión escaló a comentarios sobre la vida personal con Alejandra Baigorria. En medio del cruce, Onelia Molina tomó postura generando más debate en el programa.

Onelia Molina respalda a Kevin tras el cruce con Said Palao

La discusión inició cuando Kevin Díaz lanzó un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia Said Palao, al mencionar situaciones personales dentro del reality. En medio del intercambio, el combatiente utilizó una comparación que encendió el momento en vivo.

"Yo lo que creo es que a Pancho lo curó el mismo santo que lo curó a Said", dijo Kevin, iniciando la tensión en el set.

Ante esto, Said respondió sin quedarse atrás y elevó el tono del cruce con una réplica directa hacia su compañero, involucrando también a Onelia Molina en su comentario.

"Yo creo que te deberías encomendar a ese santo para que Onelia Molina también te haga caso", respondió el guerrero.

La situación subió de nivel cuando Kevin cerró el intercambio con una frase que generó más reacciones en el set.

"Y a ti también para que te perdonen", sentenció, dando a entender una referencia indirecta a la situación personal de Said.

Tras el momento, Katia Palma intervino y consultó directamente a Onelia Molina sobre lo ocurrido. La participante respaldó la libertad de expresión dentro del programa, aunque pidió mayor claridad cuando se traten temas sensibles.

"No, o sea, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Si le responde, si no le responde, y la manera en que le responde también. Ahora, si dicen que hablaron algo interno, siempre hay que ser claros. Hay que decir absolutamente todo, no dejar las cosas en el aire o dejar entrever alguna cosa", afirmó la modelo.

Said Palao revela que Kevin Díaz pidió disculpas tras el comentario

Horas después, Said Palao fue consultado en vivo sobre lo ocurrido detrás de cámaras. El chico reality sorprendió al revelar que Kevin Díaz se acercó a él para disculparse por sus declaraciones del programa anterior.

"Yo tuve una conversación después de lo que dijo porque yo no había escuchado y me pidió disculpas. No voy a decir lo que él me dijo, será reservado entre él y yo. Me pareció desatinado lo que dijo en su momento, lo conversamos y no tengo nada en contra de Kevin. Le pregunté si le molestó lo que dije de Onelia y no le molestó. Todo bien", señaló Said.

Sin embargo, Kevin volvió a tomar el micrófono para defender su postura y cuestionar la sensibilidad de su compañero frente a los comentarios dentro del reality. El combatiente sostuvo que el intercambio es parte del formato del programa.

"Yo lo que creo es que si él no quiere que toque temas personales, él tampoco lo tiene que hacer. Si él me da ese piso para hacerlo, yo lo voy a hacer", afirmó el venezolano, generando una nueva reacción de incomodidad en el set.

El enfrentamiento entre Kevin Díaz y Said Palao volvió a evidenciar cómo las dinámicas de competencia en Esto es Guerra pueden escalar cuando se mezclan bromas con temas personales. Aunque ambos intentaron calmar la situación, el cruce dejó claro que los límites entre el juego y la vida privada siguen siendo sensibles dentro del reality.