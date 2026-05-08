Dailyn Curbelo cuadra a Aixa Sosa por sus celos: "Si yo quisiera, hace rato la cosa fuera distinta"

Dailyn Curbelo fulminó a Aixa Sosa, quien era novia de Mauricio Diez Canseco, luego de que la argentina la criticara públicamente y asegurara que quería colgarse de ella para "remontar su carrera". La cantante cubana conversó con "Magaly TV, La Firme" y dejó claro que su relación con Mauricio es únicamente por sus hijos. Sin embargo, también le mandó una advertencia directa a Aixa.

Dailyn Curbelo fulmina a Aixa Sosa por celosa

Dailyn Curbelo no se quedó callada y decidió responder fuerte a Aixa Sosa, quien era pareja de Mauricio Diez Canseco. La cantante cubana fue consultada por los celos de la argentina y negó que exista algo más con el popular 'Brad Pizza'.

La madre de los mellizos de Mauricio dejó claro que mantiene una buena relación con él, pero solo por el bienestar de sus hijos. Eso sí, también le mandó un mensaje directo a Aixa y le pidió que se calme. La cubana explicó que entre ella y 'Brad Pizza' existe cariño, respeto y confianza porque son padres. Sin embargo, aseguró que no hay ninguna mala intención en sus muestras de afecto.

"Nosotros nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimo. Yo lo abrazo y él a mi, pero de una manera cariñosa, no hay una maldad, no hay nada. Y le voy a decir a ella algo: si yo quisiera, hace rato la cosa fuera distinta, pero no es así. Entonces que se esté tranquilita", señaló Dailyn Curbelo.

Con esta frase, la cantante dejó entrever que, si quisiera retomar algo con Mauricio, ya habría pasado. Pero insistió en que no es el caso. Además, Dailyn también le recordó a Aixa que ella inició su romance con Mauricio cuando la cubana acababa de convertirse en madre de los mellizos.

"Ella tiene que saber que cuando ella empieza la relación con Mauricio, yo estaba dando a luz. Ella sabía que se estaba metiendo con un hombre que estaba teniendo dos bebés. Si no está preparada, yo lo siento", sentenció en "Magaly TV La Firme".

La artista dejó claro que Mauricio siempre estará presente en la vida de sus hijos y que ninguna pareja debería incomodarse por eso. Dailyn también lanzó una frase fuerte al referirse al lugar que ocupa Aixa en la vida del empresario. Con estas palabras, la cubana marcó distancia de los problemas de pareja entre Mauricio y Aixa.

"Si viene una chica de estas que es una más, porque ella es una más, no sabemos cuánto más estará de novia con él; la relación de ellos dos la tienen que hablar ellos dos. Yo no tengo nada que ver aquí. Si él no la respeta, no la quiere, es problema de ellos dos", añadió.

Dedicada a sus hijos

La cantante aseguró que no tiene tiempo para entrar en discusiones porque está enfocada en criar a sus pequeños. Además, dejó claro que su prioridad está en su familia y no en responder a nuevas polémicas.

"Yo estoy tranquila, estoy ocupada. Acabo de dar a luz hace un año, estoy dedicada a mis hijos. ¿Tú sabes lo que es tener dos niños pequeños? Aunque tengo ayuda, es bastante cansado. No tengo tiempo para estas tonterías con una muchachita ahora que está de paso. No puedo estar en esto, soy mamá y tengo dos niños", señaló.

Finalmente, Dailyn respondió a los comentarios de Aixa sobre su edad y la llamó mentirosa. Así, Curbelo dejó claro que no piensa quedarse callada si vuelven a mencionarla.

"La gente me dice que no responda nada. Me molestó la mentira, no me gusta. Se hace la mosquita muerta y a mí eso no. (...) Si tu sales, habla con la verdad, no mientas. Yo no tengo 50 años, dime que lo aparento, esa ya es otra cosa. Tengo 38 años", afirmó.

En conclusión, Dailyn Curbelo respondió a Aixa Sosa y dejó claro que su relación con Mauricio Diez Canseco se mantiene solo por sus hijos. La cantante aseguró que no busca generar problemas ni entrar en discusiones, pero también advirtió que no se quedará callada si vuelven a mencionarla. Por ahora, Dailyn afirma que está enfocada en su maternidad y en mantener una buena relación familiar con 'Brad Pizza'.