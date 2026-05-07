Renato Rossini Jr. llama mentirosa a Mónica Torres en 'La Granja VIP' y ella lo encara: "Te están adiestrando"

La Granja VIP sigue generando polémica y comentarios en redes por los constantes enfrentamientos entre sus participantes. En la edición del 5 de mayo, Mónica Torres y Renato Rossini Jr. protagonizaron un intenso cruce verbal durante la dinámica de la "Noche de Careo".

Mónica Torres y Renato Rossini Jr. protagonizan fuerte enfrentamiento

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Renato Rossini Jr. tuvo que elegir a uno de sus compañeros para el tradicional careo. Sin dudarlo, el exchico reality llamó a Mónica Torres y aprovechó la dinámica para lanzarle fuertes calificativos frente a todos los participantes.

"Primero quiero destacar que eres una participante que es muy buena, ha traído muchos problemas a la Granja. Eres el común nominador a la gente que te rodea, en este caso tramposos, mentirosos, traidores, cínicos, doble caras y la lista es larga, así que te nomino", expresó Renato durante la actividad.

Las palabras del participante generaron sorpresa entre los presentes, pero Mónica Torres no tardó en responder. La actriz, fiel a su estilo directo, dejó entrever que Renato habría recibido indicaciones para enfrentarla y aseguró que ya no permitirá que la subestimen dentro del programa.

"Al fin pudo resumir, fue corto, qué bueno, te están adiestrando muy bien Renatito. Gracias por nominar, ya me subestimaron una vez y se fregaron", respondió la artista.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality en redes sociales, donde usuarios debatieron quién tuvo la mejor intervención. Mientras algunos respaldaron a Renato Rossini Jr., otros destacaron la firmeza de Mónica Torres al responder.

Renato Rossini Jr. y su confesión sobre Samahara Lobatón

Como parte de otra dinámica, los participantes debían responder preguntas enviadas por personas cercanas a otros integrantes del reality. En ese contexto, la popular 'Tía Lisura', familiar de Paul Michael, sorprendió a Renato Rossini Jr. con una inesperada consulta sobre Samahara Lobatón.

"Una pregunta para Renato. ¿Consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?", preguntó directamente al participante.

La interrogante tomó por sorpresa al exchico reality, quien no pudo evitar sonrojarse y mostrarse nervioso frente a cámaras. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, Renato respondió con total sinceridad y dejó abierta la posibilidad de que, en otro contexto, sí habría podido tener algo más con la hija de Melissa Klug.

"Sí, de todas maneras, en la otra vida, de todas maneras. 100%. Pero en otra vida, en esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna", respondió entre risas.

La reacción generó carcajadas entre los participantes, especialmente en Samahara Lobatón, quien tomó el comentario con humor. Pese a la evidente química entre ambos dentro del reality, Renato dejó claro que respeta la actual relación de la influencer con Youna y descartó cualquier insinuación en el presente.

La reciente edición de La Granja VIP confirmó por qué el programa sigue entre los más comentados en redes. El cruce entre Mónica Torres y Renato Rossini Jr. encendió las tensiones del reality, mientras la confesión sobre Samahara Lobatón aportó un momento más relajado para los espectadores.