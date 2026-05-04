Magdyel Ugaz revela que le compró un depa a su mamá: "Mi papá era chofer de micro y ella cobraba"

Magdyel Ugaz conmovió al contar que gracias a su trabajo pudo mejorar la vida de su familia y cumplir un sueño muy especial con su madre. Sus palabras tocaron el corazón del público, ya que reflejan años de esfuerzo y sacrificio.

Magdyel Ugaz cuenta que le compró un departamento a su mamá

La querida actriz Magdyel Ugaz emocionó a muchos al contar uno de los logros más importantes de su vida. La recordada 'Teresita' de "Al fondo hay sitio" reveló que, gracias a su carrera artística, pudo darle una mejor calidad de vida a su mamá, Blanca del Castillo.

La artista, que hoy brilla en la televisión, el teatro y el cine, no olvida sus orígenes ni el esfuerzo que hicieron sus padres para sacar adelante a su familia. Durante una entrevista, Magdyel abrió su corazón y contó que su papá manejaba un micro y su mamá lo acompañaba cobrando los pasajes.

"Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado", expresó a Trome con emoción.

Con estas palabras, la actriz dejó claro que uno de sus mayores orgullos es tener hoy a su mamá cerca y poder compartir más tiempo con ella. Magdyel contó que pudo comprarle un departamento a su madre, muy cerca del suyo. Esto le permite verla seguido y vivir momentos simples, pero muy valiosos.

Después de años de trabajo y sacrificios familiares, la actriz siente que esta etapa es un regalo. Para ella, no se trata solo de una vivienda, sino de la posibilidad de tener a su mamá al lado y disfrutar juntas el día a día.

"(¿En un departamento que tú le has comprado?) Así es y vemos la telenovela juntas", comentó, mostrando que la felicidad también está en esos pequeños momentos que muchas veces no tienen precio.

El éxito no siempre fue felicidad

Aunque Magdyel ha tenido una carrera muy reconocida, también confesó que en algún momento confundió el éxito con la felicidad. La actriz explicó que, con el tiempo, entendió que la paz, la salud y la familia son más importantes que los aplausos o la fama.

"Cuando creía que el éxito era necesario para ser feliz, fue cuando más triste y vacía me sentí", contó la actriz.

En conclusión, Magdyel Ugaz reveló que uno de sus mayores logros personales ha sido comprarle un departamento a su madre, Blanca del Castillo, para tenerla cerca y compartir más tiempo juntas. La actriz destacó que, más allá de su éxito en la televisión, hoy valora la tranquilidad y el poder disfrutar de su familia en esta nueva etapa de su vida.