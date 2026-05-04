RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Amor de hija!

Magdyel Ugaz revela que le compró un depa a su mamá: "Mi papá era chofer de micro y ella cobraba"

Magdyel Ugaz contó que compró un departamento para su madre, Blanca del Castillo. La actriz aseguró que compartir con ella es su mayor felicidad.

Magdyel Ugaz conmueve al revelar que le compró un departamento a su mamá.
Magdyel Ugaz conmueve al revelar que le compró un departamento a su mamá. (Composición Karibeña)
04/05/2026

Magdyel Ugaz conmovió al contar que gracias a su trabajo pudo mejorar la vida de su familia y cumplir un sueño muy especial con su madre. Sus palabras tocaron el corazón del público, ya que reflejan años de esfuerzo y sacrificio.

Magdyel Ugaz cuenta que le compró un departamento a su mamá

La querida actriz Magdyel Ugaz emocionó a muchos al contar uno de los logros más importantes de su vida. La recordada 'Teresita' de "Al fondo hay sitio" reveló que, gracias a su carrera artística, pudo darle una mejor calidad de vida a su mamá, Blanca del Castillo.

La artista, que hoy brilla en la televisión, el teatro y el cine, no olvida sus orígenes ni el esfuerzo que hicieron sus padres para sacar adelante a su familia. Durante una entrevista, Magdyel abrió su corazón y contó que su papá manejaba un micro y su mamá lo acompañaba cobrando los pasajes.

"Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado", expresó a Trome con emoción.

Con estas palabras, la actriz dejó claro que uno de sus mayores orgullos es tener hoy a su mamá cerca y poder compartir más tiempo con ella. Magdyel contó que pudo comprarle un departamento a su madre, muy cerca del suyo. Esto le permite verla seguido y vivir momentos simples, pero muy valiosos.

Magdyel Ugaz regresará a la TV tras su salida de AFHS: "Con un personaje que nunca antes ha hecho"
Lee también

Magdyel Ugaz regresará a la TV tras su salida de AFHS: "Con un personaje que nunca antes ha hecho"

Después de años de trabajo y sacrificios familiares, la actriz siente que esta etapa es un regalo. Para ella, no se trata solo de una vivienda, sino de la posibilidad de tener a su mamá al lado y disfrutar juntas el día a día.

Magdyel Ugaz rompe su silencio y revela si regresará a 'AFHS' para la nueva temporada
Lee también

Magdyel Ugaz rompe su silencio y revela si regresará a 'AFHS' para la nueva temporada

"(¿En un departamento que tú le has comprado?) Así es y vemos la telenovela juntas", comentó, mostrando que la felicidad también está en esos pequeños momentos que muchas veces no tienen precio.

El éxito no siempre fue felicidad

Aunque Magdyel ha tenido una carrera muy reconocida, también confesó que en algún momento confundió el éxito con la felicidad. La actriz explicó que, con el tiempo, entendió que la paz, la salud y la familia son más importantes que los aplausos o la fama.

"Cuando creía que el éxito era necesario para ser feliz, fue cuando más triste y vacía me sentí", contó la actriz.

En conclusión, Magdyel Ugaz reveló que uno de sus mayores logros personales ha sido comprarle un departamento a su madre, Blanca del Castillo, para tenerla cerca y compartir más tiempo juntas. La actriz destacó que, más allá de su éxito en la televisión, hoy valora la tranquilidad y el poder disfrutar de su familia en esta nueva etapa de su vida.

Temas relacionados Departamento gratitud karibeña Magdyel Ugaz mamá recuerdos

Siga leyendo

Lo Más leído

Periodistas españoles lanzan advertencia a Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz: "Es una conquista más"

Diego Chávarri da detalles de la relación que tuvo con Onelia Molina: "Me quitó el celular y la billetera"

Samahara Lobatón sale de "La Granja VIP" y le gritan en la calle: "Todo el Perú sabe que eres una mentirosa"

¡Lamentable! Falleció el cómico ambulante 'Pompinchú' tras estar en UCI por fibrosis pulmonar

Pamela López revela que Paul Michael habría golpeado a Samahara Lobatón: "Yo lo vi"

últimas noticias
Karibeña