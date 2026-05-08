'Cri Cri' y Gabriela Herrera consuelan a Pamela López tras quebrarse en 'La Granja VIP'

En las últimas semanas, Pamela López ha tenido varios problemas con Paul Michael rompiendo en llanto en muchas ocasiones. Al parecer, habría recibido un mensaje en avioneta que la habría puesto muy sensible y terminó quebrándose.

'Cri Cri' consuela a Pamela López

Según lo que se viene informando y de acuerdo a la conversación que tuvieron Pamela López con 'Cri Cri', la influencer habría recibido un mensaje donde aparentemente el público le pediría que deje de llorar y aparentemente 'manipular' a Paul Michael.

Ante esto, la ex de Christian Cueva rompió en llanto nuevamente sin poder aguantar y Paul Michael señaló que él le haría algún mal a ella, por eso pensaba alejarse mejor. Ante esto, 'Cri Cri' afirma que aquellas palabras salen en momentos de cólera, pero que deben calmarse.

"Esos momentos de frustración y cólera, decimos muchas cosas, todos lo hacemos así en momentos de cólera. Nos arrepentimos a las dos horas o a la siguiente semana", dijo mientras abrazaba a Pamela.

Gabriela Herrera trata de calmarla

Después llega Gabriela Herrera y procede a abrazar a la influencer 'KittyPam' para calmarla. La joven señala que efectivamente al público no le gusta verla llorar y debe tratar de ser más fuerte para superarlo. Así mismo, comenta que reprime sus propis sentimientos para no mostrarlos a nivel nacional porque son grabados todo el tiempo.

"No llores, a la gente no le gusta verte llorar", dice Gabriela, y Pamela López responde: "No puedo hacer más, trabajar en base a lo que le gusta a la gente. Te admiro porque tú eres fuerte y no lloras, yo sí". Finalmente, Herrera le agrega "Porque me acostumbré a no expresar lo que siento".

Como se recuerda, Pamela López se ha convertido en viral en las redes sociales junto a Paul Michael por las constantes peleas que han tenido en el programa reality de convivencia. Han tenido varias discusiones donde han terminado con su relación por terceras personas o temas de desconfianza relacionados con el otro equipo en competencia, donde las cosas se han puesto tensas entre ambos dividiendo las opiniones de fans.

De esta manera, parece que han llegado muchas avionetas dando información sobre Pamela López y Paul Michael, como el sentir de sus seguidores. Esto habría causado un desborde de las emociones de la influencer, siendo consolada por 'Cri Cri' y luego, por Gabriela Herrera en un intento de calmarla para que deje de llorar.