Zumba comete infidencia sobre Mario Hart y su relación con Korina Rivadeneira: "Está en un proceso"

Los rumores sobre una posible separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira vienen sonando desde hace varios meses, aunque ambos han preferido mantenerse en silencio sobre el tema. Sin embargo, Zumba, amigo cercano de la pareja, sorprendió al revelar detalles que dejarían entrever un fuerte distanciamiento entre ambos.

¿Zumba confirmó separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira?

El popular Zumba, recordada figura de 'Combate', estuvo como invitado en el pódcast 'Q' Bochinche!', donde se pronunció sobre los rumores de un supuesto romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Ambos fueron vinculados luego de una reunión realizada en la casa del piloto en Punta Hermosa, encuentro del que el bailarín también formó parte.

Al respecto, Zumba descartó que entre sus excompañeros pueda surgir una relación sentimental y aseguró que cada uno se encuentra enfocado en sus propios asuntos personales. Incluso, sorprendió al revelar que actualmente Mario Hart estaría viviendo solo.

"No creo, porque Paloma está enfocada en sus temas y tuvo una relación con el uruguayo que está en un proceso y a Mario le compete lo que tiene que decir. (¿Está viviendo solo?) Está viviendo solo con su perro", reveló la figura del espectáculo.

Más adelante, el conductor Ric La Torre le consultó si Mario Hart les había comentado algo sobre la situación que atraviesa con Korina Rivadeneira, ya que ambos han evitado pronunciarse públicamente pese a los constantes rumores de separación.

Frente a ello, Zumba aseguró que el exchico reality ha preferido mantener su privacidad, aunque dejó entrever que el piloto y la venezolana estarían atravesando una crisis que buscan manejar con discreción por el bienestar de sus hijos.

"Está en proceso, creo que las relaciones no son perfectas. Lo que vimos y nos contó es que está en un proceso, no profundizamos más el tema porque es algo que a ellos les compete y lo respetamos", detalló.

Además, el bailarín enfatizó en que no cree que la relación de Korina y Mario se haya terminado debido a ciertos rumores de infidelidad, señalando que el piloto está enfocado en su familia y usa los fines de semana para estar con sus pequeños.

"Lo veo ocupado, lo veo metido en sus cosas, con sus hijos, con sus proyectos. Se queda con sus hijos los fines de semana, pasean cuando está él de viaje haciendo sus carreras", sentenció.

Mario Hart no negó rumores de separación con Korina Rivadeneira

Durante una entrevista con 'América hoy', el piloto fue consultado sobre los rumores de separación con Korina Rivadeneira. Pese a las insistentes preguntas, Mario Hart evitó dar una respuesta contundente sobre el tema.

"(Tal vez tú estás manejando un duelo y por eso no quieres) Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", respondió, intentando evitar una confirmación sobre una supuesta ruptura.

De esta manera, las declaraciones de Zumba avivaron aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Sin embargo, hasta el momento, la pareja continúa evitando pronunciarse directamente sobre los rumores de una posible separación.