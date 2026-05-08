Janet Barboza se quiebra tras emotivo mensaje de su hija por el Día de la Madre: "Es mi motor y motivo"

Un momento cargado de emoción se vivió en el programa "América Hoy" durante la celebración especial por el Día de la Madre. La conductora Janet Barboza no pudo contener las lágrimas luego de recibir una inesperada sorpresa preparada por la producción del magazine en plena transmisión en vivo.

Janet Barboza rompe en llanto tras mensaje de su hija

Durante la transmisión en vivo del magazine, la producción sorprendió a Janet Barboza con un video especial grabado por Antonella Huárac. En el emotivo saludo, la joven expresó públicamente el profundo cariño, admiración y gratitud que siente hacia su madre y también hacia su abuela.

"Feliz día de la madre mamá, tú sabes que yo te amo y te adoro que eres la mejor mamá del mundo, tú y mi abuela lo son todo para mí. Eres mi ejemplo a seguir, este año quiero celebrarte como todos los años que pasamos juntas", expresó Antonella al inicio del video.

La hija de la conductora también destacó las cualidades personales y profesionales de Janet Barboza, asegurando que siempre la consideró una mujer trabajadora y un ejemplo importante en su vida.

"Tú sabes que siempre te deseo lo mejor, todo mi amor mi cariño para ti, eres una mujer increíble una mujer trabajadora y la verdad que eres el mejor ejemplo que me pudo tocar en la vida soy una hija muy suertuda", agregó.

Las palabras de Antonella emocionaron profundamente a Janet Barboza, quien permaneció conmovida frente a cámaras. La conductora confesó que el gesto tuvo mayor impacto porque su hija no suele exponerse públicamente ni aparecer en televisión.

La conductora aprovechó el momento para agradecer el detalle preparado por la producción y aseguró que Antonella representa uno de los pilares más importantes de su vida.

Janet Barboza comparte emotiva reflexión sobre la maternidad

Tras escuchar el mensaje, la conductora aprovechó el espacio para compartir una reflexión sobre cómo cambia la vida de una mujer al convertirse en madre. Janet Barboza explicó que desde el nacimiento de un hijo las prioridades se transforman completamente y el amor maternal pasa a ocupar el lugar principal.

"A Antonella no le gustan las cámaras... Antonella es mi motor y motivo, nuestra vida cambia da un giro absoluto cuando una es mamá, porque cuando una es soltera uno va viendo por nosotras mismas", expresó en un inicio.

La figura televisiva continuó describiendo el fuerte vínculo emocional que existe entre una madre y sus hijos, asegurando que el instinto maternal lleva a priorizarlos por encima de cualquier circunstancia personal.

"Sin embargo cuando uno se convierte en madre y vemos por primera vez esa carita que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, nuestra vida ya no cuenta, nuestros hijos se priorizan, nuestros hijos son lo primero", señaló.

Janet también habló sobre el sacrificio que muchas madres están dispuestas a hacer por sus hijos y aseguró que ese amor no tiene límites.

"Cuando una madre tiene que defender y dar la vida por su hijo, no lo dudamos créanlo. Los hijos seguro no lo van a creer, pero si tu madre tiene que darte su hígado, su corazón o lo que necesites, no lo vamos a pensar, ni siquiera lo vamos a dudar", afirmó completamente emocionada.

Finalmente, la conductora destacó nuevamente las virtudes de Antonella Huárac y confesó que siente una profunda admiración por la mujer en la que se ha convertido con el paso de los años.

"Antonella es mi cable a tierra, es una mujer profesional... independiente, buena persona, solo como madre puedo tener las mejores palabras para el motor de mi vida", concluyó entre lágrimas.

En conclusión, la celebración por el Día de la Madre en América Hoy dejó uno de los momentos más emotivos del programa con la sorpresa que recibió Janet Barboza de su hija. El mensaje de Antonella Huárac y la reflexión de la conductora sobre la maternidad conmovieron a sus compañeros y televidentes.