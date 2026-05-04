Janet Barboza causa sorpresa al aparecer junto a su ex Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Janet Barboza dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir un momento familiar poco común en redes sociales. La conductora de "América Hoy" reunió a su expareja Nilver Huarac, padre de su hija Antonella, y a su actual pareja, el arquitecto Félix Moreno.

Janet Barboza se reúne con Nilver Huarac y su novio Félix Moreno

Janet Barboza sorprendió a sus seguidores al compartir un momento familiar que pocos esperaban. La conductora de "América Hoy" se reunió para un desayuno en un restaurante de La Molina con Nilver Huarac, padre de su hija Antonella, y con su actual pareja, Félix Moreno.

Janet Barboza se reúne con Nilver Huarac y Félix Moreno. (Instagram)

La popular 'Rulitos' dejó ver que mantiene una buena relación con su expareja, pese a que su historia de amor terminó hace varios años. El encuentro llamó la atención porque todos compartieron tranquilos un desayuno dominical, entre jugos, pan con chicharrón y mucha cordialidad.

La imagen no pasó desapercibida en redes sociales. En la mesa estuvieron Janet, Nilver y Félix. La pareja de la conductora también compartió el momento en sus redes sociales.

"Un rico desayuno dominguero", escribió Félix, dejando claro que la reunión se dio en un ambiente relajado y sin tensiones.

Buena relación con Nilver Huarac

Janet Barboza y Nilver Huarac tuvieron una relación de aproximadamente nueve años. Fruto de ese vínculo nació Antonella, quien hoy sigue siendo el principal motivo para que ambos mantengan una comunicación cercana.

Aunque ya no son pareja, Janet ha demostrado en varias ocasiones que conserva una relación cordial con el productor musical. Incluso, tiempo atrás contó que Nilver llegó a vivir en su casa durante la pandemia, pese a que ya estaban separados. Ese detalle dejó claro que entre ambos existe confianza, respeto y una forma sana de llevar la familia.

La conductora también ha mostrado su respaldo a Nilver Huarac en medio de la difícil situación judicial que enfrenta. Janet ha salido públicamente a defenderlo y a remarcar que su apoyo tiene que ver con la familia que construyeron y con el bienestar de su hija. Por eso, este desayuno no solo fue una reunión casual, sino también una señal de que entre ellos se mantiene una relación estable y respetuosa.

¿Quién es Félix Moreno?

Félix Moreno Meza es la actual pareja de Janet Barboza. Él es arquitecto y trabaja como jefe de proyectos en una empresa inmobiliaria. A diferencia de otras figuras vinculadas a la televisión, Félix mantiene un perfil bajo y alejado de la farándula. En redes sociales suele mostrarse más enfocado en su trabajo, aunque también ha compartido algunos momentos junto a Janet.

La conductora oficializó su romance hace poco. Ella confirmó su nueva etapa sentimental luego de publicar imágenes de una cena romántica que confirmaron su nueva etapa sentimental.

En conclusión, Janet Barboza mostró que disfruta su relación con Félix Moreno y mantiene una relación cordial con su expareja y padre de su hija, Nilver Huarac. El desayuno llamó la atención en redes, pero también mostró que la conductora prioriza la tranquilidad familiar y el bienestar de su hija Antonella.