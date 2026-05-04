Paolo Guerrero revela que dejaría su Instagram en celular de Ana Paula Consorte: "Ella sabe mi clave"

Paolo Guerrero volvió al centro de la atención tras referirse a su situación sentimental en el pódcast MVP Podcast, que conduce con Aldo Miyashiro. Con Víctor Caballero Curwen como invitado, el delantero abordó temas de pareja, confianza y límites, generando interpretaciones sobre su vínculo con Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero habla de la confianza en pareja y sorprende con su respuesta

La conversación en el pódcast tomó un giro inesperado cuando Curwen relató cómo maneja la confianza con su pareja, asegurando que ambos comparten ubicación y contraseñas debido a los celos. Fue entonces cuando Guerrero intervino con humor, dejando una frase que desató risas en el set y encendió las redes sociales.

"Esto sí se corta porque si no me va a traer problemas en casa", comentó el delantero, en alusión al rumbo que tomaba la charla.

A partir de ese momento, el futbolista respondió con naturalidad a las preguntas relacionadas con la privacidad en pareja. Lejos de mostrarse incómodo, explicó que no existe una vigilancia constante entre él y su pareja, pero que la confianza es clave en la relación.

"Tampoco ella me está chequeando el teléfono, ni yo a ella. Pero si hay alguna necesidad, por ejemplo, estoy manejando y ella necesita coger el teléfono, sí, cógelo. Y ella sabe mi clave", afirmó.

La conversación continuó con una consulta directa sobre si estaría dispuesto a compartir su cuenta de Instagram. Guerrero no dudó en responder y dejó clara su postura.

"No lo tiene, pero sí sería capaz de dejarlo. Te soy sincero, o sea, yo puedo dejar mi teléfono tranquilo e irme a bañar", agregó, reforzando la idea de transparencia dentro de su relación.

Relación con Ana Paula Consorte sigue generando dudas

Las palabras del futbolista llaman la atención porque contrastan con lo ocurrido semanas atrás, cuando se difundió el fin de su relación con Ana Paula Consorte, con quien tiene dos hijos. Desde entonces, el tema ha sido seguido de cerca por la opinión pública.

Pese a ello, recientes apariciones de ambos juntos han vuelto a alimentar las especulaciones. La pareja fue captada en una salida nocturna por las calles de San Isidro, lo que generó rumores sobre una posible reconciliación o acercamiento.

Hasta el momento, ni Guerrero ni Consorte han ofrecido una versión oficial sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, los comentarios del futbolista en el pódcast dejan entrever que, al menos en el plano personal, mantiene una postura basada en la confianza y la apertura.

En conclusión, las recientes declaraciones de Paolo Guerrero reavivan el interés en su vida personal y su visión sobre la confianza en pareja. En medio de rumores, el delantero responde con naturalidad, sin confirmar ni desmentir su situación sentimental, mientras el tema sigue generando debate entre sus seguidores.