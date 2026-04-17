Paolo Guerrero se enfrenta a 'urraco' tras ser captado con Ana Paula: "Me estás faltando el respeto"

Como se recuerda, hace unos meses Ana Paula Consorte anunció el fin de su relación amorosa con Paolo Guerrero después de dos hijos juntos. Ahora, ambos han sido vistos juntos cenando avivando los rumores de reconciliación, pero ahora tras encontrarse con los reporteros de Magaly decidió cuadrarlos.

Paolo Guerrero contra 'urraco' de Magaly

En un restaurante de San Isidro, Paolo Guerrero fue captado cenando con Ana Paula Consorte después de que hace unos días le comprara un auto de lujo aparentemente. A su lado fue abordado por las cámaras del programa de Magaly Medina y no fue de su agrado.

Cuando el reportero le pregunta sobre la reconciliación con Ana Paula y el pelotero responde: "No hablo de mi vida privada, te pido respeto. Hemos salido a comer y que nos pongas una cámara, me parece una falta de respeto. ¿Me han estado siguiendo?".

Es así como ambos decidieron no responder sobre los cuestionamientos después de su separación y el 'Depredador' se tomó una fotografías con algunos fans, pero el reportero menciona por qué no incluye a Ana Paula Consorte como una 'foto de la reconciliación' causando así que la molestia de Paolo aumente.

"No seas cachoso, me estás faltando el respeto porque lo dices cachacientamente, pero todo bien no te preocupes, tranquilo. Después cuando a ustedes les faltan el respeto, se molestan. Lo has dicho cachacientamente, no seas mentiroso", declaró.

Magaly le critica

Después de aquellas imágenes, Magaly mencionó en su programa de TV que no es la primera vez que el pelotero reacciona de aquel forma. Es así como recordó que hace dos años actuó de una peor manera frente a otro de sus reporteros tras encontrarse en una cafetería y consultarle sobre su relación con la brasileña y madre de sus dos últimos hijos.

"No es la primera vez que Paolo piensa que está en una cancha de fútbol donde pueda comportarse de manera violenta. En mayo en 2024 se comportó de manera violenta con uno de mis reporteros cuando fue a entrevistarlos en una cafetería. Debería ir a terapia y manejar el control emocional", declaró la periodista.

De esta manera, Magaly critica fuertemente a Paolo Guerrero por actuar de manera agresiva y prepotente a las preguntas de sus reporteros sobre su vida amorosa con Ana Paula Consorte, afirmando que se trataría de algo privado, pero que en otras ocasiones han decidido hablarlo en otros programas de TV.