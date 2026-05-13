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Horóscopo de HOY, 13 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este miércoles 13 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de mayo.
Horóscopo de hoy, miércoles 13 de mayo. (Composición: La Karibeña)
13/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del miércoles 13 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy miércoles 13 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

No dejes de lago los detalles con la pareja. Muchas veces no necesitamos llenarla de regalos, sino que con pequeños gestos podemos demostrar el verdadero amor que sentimos. A tenerlo en cuenta. Tu mejor amuleto un cuarzo Arcoíris.

Tauro (20 abr-20 may)

Alguien muy especial espera que te acerques, sé más comunicativo si te encuentras con pareja siempre di lo que sientes esa persona necesita saberlo. Tu mejor amuleto un cuarzo amatista. 

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Géminis (21 may-21 jun)

Una persona que tiene sus ojos puestos en ti desde hace ya un tiempo, te hará una invitación, no te arrepentirás, pasarás gratos momentos. Tu mejor amuleto una hoja de Laurel.

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Hoy será un día inolvidable al lado de esa persona tan especial disfruta se feliz, deja atrás el pasado vivirás momentos plenos, tu mejor amuleto. Un atrapa sueños.

Leo (22 jul-22 ago)

Esos asuntos del corazón te tienen muy preocupado. Todo saldrá bien. Tendrás muchas sorpresas favorables ya lo verás. Tu mejor amuleto un cuarzo Hematita.

Virgo (23 ago-22 set)

Suelta el odio y perdona, hoy es un día para recuperar fuerzas y volver a empezar. No te desanimes y continúa, recuerda tu mejor amuleto el cuarzo ónix.  

Libra (23 set-22 oct)

Firmarás sociedad con tu pareja, será un día de grandes desafíos tu relación se fortalece más que nunca. Tu mejor amuleto es un trébol de 4 hojas.

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tu relación de pareja va muy bien, pero no dejes que se apaguen las ganas de compartir más momentos juntos. Evita la rutina. Tu mejor amuleto será el cuarzo jade.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Sonríe deja el desánimo tú puedes, no hagas caso  a rumores, no habladurías no permitas q terceros intervengan en tu relación. Lleva contigo un cuarzo blanco. 

Capricornio (23 dic-21 ene)

Adiós las peleas y los malos entendidos hoy tendrás un brillo muy especial en tu relación, no lo hechos a perder con tu desánimo. Tu mejor amuleto es un cuarzo blanco. 

Acuario (22 ene-17 feb)

No caigas en la rutina, haz cosas diferentes pondrías en riesgo tu relación, vive y disfruta tu pareja te lo agradecerá. Lleva contigo siempre un cuarzo citrino.

Piscis (18 feb-19 mar)

Eres correspondido en el amor, esa persona te ama, pasarás momentos de alegría y recuperarás tiempo perdido. Para el amor lleva contigo un dije en forma de corazón. 

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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