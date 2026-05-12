Flavia Laos niega ser interesada tras pedir estabilidad económica en una pareja: "Tengo todo el derecho"

Flavia Laos volvió a convertirse en tendencia en redes luego de una entrevista en la que habló sobre las características que busca en una futura pareja. Sus declaraciones generaron críticas de usuarios que la acusaron de ser "interesada" por desear estabilidad económica y metas similares en una relación.

Flavia Laos responde a quienes la tildaron de "interesada"

A través de un video en TikTok, Flavia Laos aseguró sentirse sorprendida por la cantidad de críticas que recibió tras su participación en "Aquí entre nos". La influencer sostuvo que muchos usuarios sacaron de contexto sus declaraciones sobre los estándares que considera importantes en una relación sentimental.

"Ando leyendo demasiados comentarios de un clip que salió de la última entrevista de 'Aquí entre nos', donde yo cuento qué es lo que yo estoy buscando en mi próxima pareja. Lo que más me sorprende de eso es que a los que más veo molestos respondiendo son a los hombres", comentó.

La exchica reality aclaró que jamás dijo que el valor de una persona dependa de cuánto dinero gana o de lo que tenga en su cuenta bancaria. Por el contrario, señaló que lo más importante para ella es admirar a quien tenga a su lado y sentir que esa persona puede aportar positivamente a su vida.

"Jamás dije que una persona se mida por cuánto dinero gana. Una persona puede valer muchísimo independientemente de lo que tenga en su cuenta bancaria. Lo que yo dije es que yo, para estar con alguien, tengo que admirar a esa persona. Necesito sentir que puedo aprender algo de él, que me va a sumar como persona porque yo también estoy en esa sintonía", expresó.

La cantante también defendió el derecho que tienen las mujeres a establecer estándares sentimentales, tal como —según afirmó— también lo hacen muchos hombres al momento de buscar pareja.

"Me gustaría que se pueda dar el mismo estilo de vida que yo me puedo dar y le puedo dar a mi familia. No sé qué tiene de malo eso. Y acá viene la parte que a muchos les incomoda. Los hombres tienen estándares todo el tiempo. He escuchado a miles de ellos decir que quieren una mujer que sea santa prácticamente santa", añadió.

Flavia Laos recalca que trabaja para construir su estabilidad

Otro de los puntos que Flavia Laos quiso dejar en claro es que su estabilidad económica no apareció de la noche a la mañana. La influencer recordó que trabaja desde que era muy pequeña y que gracias a ese esfuerzo ha logrado construir la vida que actualmente tiene.

"Yo trabajo y desde los ocho años he trabajado por mis sueños, por mis metas, por mi familia. Entonces tengo todo el derecho a decir que quiero a alguien que me sume, que me dé estabilidad y que obviamente no apague mi luz", manifestó.

La actriz sostuvo que cada persona tiene prioridades distintas al momento de elegir una pareja y que eso no debería ser motivo de ataques o cuestionamientos, siempre y cuando no se humille a nadie por su situación económica.

"Al final cada uno prioriza distinto y eso está genial mientras no humilles obviamente a nadie", precisó.

Finalmente, Flavia Laos pidió dejar de lado las críticas y "las caretas", asegurando que tanto hombres como mujeres suelen tener expectativas y estándares en una relación sentimental. Además, confesó que las experiencias que ha vivido le permitieron entender con claridad qué tipo de persona desea tener a su lado.

"Pero por favor dejen las caretas ya y dejemos de fingir que sólo las mujeres tenemos estándares... después de tanto que he vivido yo ya aprendí qué es lo que estoy buscando", sentenció.

Las declaraciones de Flavia Laos reabrieron el debate en redes sociales sobre los estándares en las relaciones sentimentales. La actriz defendió su posición y aseguró que busca una relación basada en admiración, estabilidad y crecimiento mutuo, dejando claro que no piensa disculparse por tener definidas sus prioridades.