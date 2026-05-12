Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo tras un año de relación: "Tomamos caminos separados"

La actriz, Alessa Wichtel, confirmó el fin de su relación con Aldo Corzo tras varias semanas de rumores en redes sociales. La actriz decidió romper su silencio luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y eliminaran las fotografías que compartían juntos.

Alessa Wichtel confirma el final de su relación con Aldo Corzo

En declaraciones para la revista Cosas, Alessa Wichtel reveló que la relación con el capitán crema terminó hace algunas semanas. Con ello, confirmó oficialmente lo que muchos usuarios ya sospechaban tras los movimientos que ambos realizaron en sus redes sociales.

"Sí, mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido", expresó la actriz.

La artista también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el aprendizaje personal que le dejó esta etapa de su vida. Según explicó, la relación le permitió conocerse más y definir aspectos importantes que no está dispuesta a negociar en el plano sentimental.

"Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender", señaló.

Las declaraciones de Alessa fueron interpretadas por muchos seguidores como una señal de que algunos aspectos dentro de la relación habrían influido en la decisión de poner punto final al romance.

Por ahora, la actriz aseguró que se encuentra completamente enfocada en sus proyectos profesionales y personales, dejando atrás esta etapa sentimental junto al futbolista de Universitario de Deportes.

Así nació la historia de amor entre Aldo Corzo y Alessa Wichtel

La relación entre Aldo Corzo y Alessa Wichtel llamó la atención desde el inicio debido a la manera en que comenzó su romance. Según contó anteriormente el propio futbolista, todo empezó luego de ver a la actriz en la película "Sube a mi nube", donde interpretó a Mónica Santa María.

Impactado por su actuación y belleza, el defensor peruano decidió contactarla a través de redes sociales. Ese primer acercamiento terminó convirtiéndose en una historia sentimental que rápidamente captó el interés del público.

La pareja oficializó su relación en abril de 2023 y meses después apareció públicamente durante el estreno de la obra "Un robo hasta las patas". Desde entonces, aunque mantuvieron un perfil discreto, ambos compartían ocasionalmente algunos momentos juntos en redes sociales.

Un detalle que siempre llamó la atención entre sus seguidores fue que ambos cumplen años el mismo día: el 20 de mayo, coincidencia que muchos fanáticos consideraban especial dentro de la relación.

Actualmente, Alessa Wichtel continúa desarrollando su carrera artística y literaria. Además de formar parte del elenco de "Valentina Valiente", también viene promocionando su segundo libro titulado "Todas somos María", proyecto que realizó junto a su madre.

Mientras tanto, Aldo Corzo continúa enfocado en su carrera futbolística y en sus compromisos con Universitario de Deportes, equipo del que es uno de los referentes principales.

En conclusión, tras semanas de especulaciones, Alessa Wichtel confirmó oficialmente el fin de su relación con Aldo Corzo y aseguró que cierra esta etapa con gratitud. La actriz dejó en claro que ahora atraviesa un momento de crecimiento personal y profesional, enfocada en nuevos proyectos.