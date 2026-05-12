Christian Cueva no descarta affaire con Rosángela Espinoza al ver polémica foto: "De terceras no hablo"

Christian Cueva volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de ser consultado por la polémica foto en la que aparece junto a Rosángela Espinoza. La imagen generó gran revuelo, pues se ve al futbolista recostado en una cama al lado de la popular 'Chica Selfie', en una época en la que todavía mantenía una relación sentimental con Pamela López.

El popular 'Aladino' estuvo en el programa "Amor y Fuego", donde fue abordado por este tema. Sin embargo, lejos de dar una respuesta directa sobre Rosángela, prefirió hablar de manera general sobre sus errores del pasado.

Christian Cueva responde por foto con Rosángela Espinoza

Al ser consultado en "Amor y Fuego" por la imagen que lo vincula con Rosángela Espinoza, Christian Cueva no negó ni confirmó si hubo algo más con la exchica reality. El futbolista evitó entrar en detalles y aseguró que no hablará de terceras personas.

"Esa imagen en un hotel que sería en un hotel en Orlando, tan cercano, en la cama, en pijama, con tu camiseta. ¿Qué tuviste con ella?", preguntó Peluchín. "Mis errores los asumo, mis malas decisiones las asumo y de terceras personas no voy a hablar. Lo digo en general, asumo mis malas decisiones", precisó Cueva.

Con esta respuesta, el jugador dejó claro que prefiere no mencionar nombres ni dar explicaciones sobre situaciones que involucren a otras personas. Eso sí, reconoció que en su vida tomó malas decisiones y que hoy las asume.

"Este es un programa de farándula y queremos saber si Rosángela fue capaz de meterse contigo que eras casado", señaló Gigi. "Gigi, mira, yo asumo mis malas decisiones", afirmó Cueva. "Ya, con eso, sí", respondió Gigi. "Rosángela, otra mosca muerta", comentó Peluchín. "Te estoy diciendo que yo asumo mis malas decisiones, y hablo en general", dijo Cueva con una sonrisa por el chiste de Peluchín.

La respuesta llamó la atención porque muchos esperaban que el futbolista descartara tajantemente el supuesto affaire con Rosángela. Sin embargo, Cueva optó por mantenerse reservado y no profundizar en el tema.

Pero sí niega romance con Marisol

Aunque evitó hablar directamente de Rosángela Espinoza, Christian Cueva sí fue más claro cuando le preguntaron por Marisol, la conocida 'Faraona de la cumbia'. En este caso, el futbolista negó haber tenido una relación sentimental con la cantante.

"Nunca tuve nada con la señora, siempre he tenido un tema de amistad y nada más", aseveró el conocido 'Aladino'.

Con esta frase, Cueva intentó cerrar los rumores que en algún momento lo vincularon con la artista. Según dijo, entre ambos solo existió una amistad y nada más.

Cueva descarta problemas con el alcohol

Durante la entrevista, el jugador también fue consultado por las veces en las que fue captado en aparente estado de ebriedad. Ante esto, Christian Cueva negó tener problemas con el alcohol y defendió su carrera deportiva.

"¿Si tengo tema con el alcohol? No. Si tuviera un problema, pues ya tengo 19 años de carrera, no conseguiría todo lo que conseguí", indicó el futbolista.

El pelotero aseguró que su trayectoria demostraría que no tiene una adicción aunque nuevamente reconoció que sí ha cometido errores en su vida personal. Finalmente, el jugador afirmó que hoy tiene claros sus sentimientos y que desea hacer bien las cosas con Pamela Franco, su actual pareja.

"Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda. Pero si quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco", señaló.

En conclusión, Christian Cueva evitó negar o confirmar un supuesto affaire con Rosángela Espinoza tras ser consultado por la polémica foto. El futbolista aseguró que asume sus errores y malas decisiones, pero dejó claro que no hablará de terceras personas. Además, negó haber tenido un romance con Marisol y descartó tener problemas con el alcohol y afirmó que quiere hacer bien las cosas con Pamela Franco.