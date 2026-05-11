Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y expone video: "Mi mamá me ha dicho"

El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López continúa sumando nuevos episodios en medio de los problemas legales y personales que arrastran desde hace más de dos años. En esta ocasión, el futbolista aseguró que los más afectados por la situación son sus cuatro hijos y acusó a su aún esposa de ejercer alienación parental.

Cueva acusa a Pamela López de poner a sus hijos en su contra

Christian Cueva apareció este lunes 11 de mayo en 'Amor y Fuego', donde habló sobre los conflictos legales que mantiene con Pamela López relacionados a sus hijos. Durante la entrevista, el futbolista expresó su preocupación por la relación que actualmente tiene con los menores.

En ese contexto, el jugador aseguró que sus hijos estarían siendo influenciados en su contra y acusó a su aún esposa de presunta alienación parental. Según indicó, los menores tendrían una percepción negativa sobre él debido a comentarios que habrían escuchado en casa.

"Ella les hace creer que mi relación terminó por Pamela (Franco). No estoy de acuerdo con cómo se llevó la situación con mis hijos, tengo cosas por mostrar que las tengo guardadas por mis hijos. Yo sí creo que mis hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre", reveló 'Aladino'.

Asimismo, su abogada Medaly Barrientos aseguró que cuentan con imágenes de situaciones que respaldarían la versión del futbolista. Según explicó, los menores hablan sobre temas relacionados a los conflictos entre sus padres y repiten frases vinculadas a la actual situación sentimental de Christian Cueva.

"Hemos podido detectar con imágenes, que lamentablemente no van a poder ser pasadas en el programa, pero situaciones evidentes. Son niños de 6, 7 y 10 años que se expresen de una persona y sepan toda la situación de 'papá, te quiere por tu plata', 'papá, deja a esa mujer', 'mi mamá me ha dicho que tú me dejaste', son situaciones que preocupan", dijo la letrada.

Christian Cueva expone video sobre presunta alienación parental

En otro momento, Christian Cueva señaló que el régimen de visitas solo le permitía ver a sus hijos una vez cuando se encontraba en Lima y que debía coordinar con Pamela López con 48 horas de anticipación. Sin embargo, aseguró que al momento de comunicarse para concretar las visitas, siempre recibía alguna excusa.

Ante ello, Rodrigo González le preguntó directamente si creía que Pamela López estaría castigándolo a través de sus hijos. Como respuesta, el futbolista se levantó de su asiento para mostrarle un video privado.

Aunque las imágenes no fueron difundidas al aire, el conductor escuchó a uno de los menores hablar sobre la relación de Cueva con Pamela Franco, lo que lo dejó sorprendido.

"¿De dónde puede sacar una información así alguien menor? Es una información que una persona de esa edad no puede manejar, con unos términos que no debería manejar", comentó Rodrigo González. Luego, agregó que en los videos el menor repetía frases como: "'Papá es malo, papá se ha ido con otra mujer, se ha ido con Pamela Franco'. Con nombre y apellido", detalló el presentador.

Si bien en el programa señalaron que Christian Cueva hizo pública su relación con la cantante y que los menores podrían tener acceso a dispositivos electrónicos, la abogada Medaly Barrientos remarcó un detalle del video.

"Hay algo importante, el niño dice: 'Mi mamá me ha dicho'", aclaró.

En conclusión, Christian Cueva acusó a Pamela López de presunta alienación parental y aseguró que sus hijos estarían siendo puestos en su contra en medio de los conflictos que mantienen actualmente.