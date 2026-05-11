Tula Rodríguez conmueve en su primer Día de la Madre sin su hija: "Agradeciendo el amor que nos une"

Tula Rodríguez vivió un Día de la Madre cargado de emociones por la ausencia de su hija Valentina Carmona, quien recientemente viajó a Estados Unidos para iniciar su etapa universitaria. La conductora compartió una reflexión sobre este nuevo momento en su vida, marcado por la distancia y el vacío de no tener cerca a su única hija.

Tula Rodríguez enfrenta un emotivo Día de la Madre lejos de su hija

Hace algunas semanas, Tula Rodríguez viajó a Nueva York para acompañar a su hija Valentina Carmona en el inicio de su etapa universitaria. La conductora se mostró bastante afectada al despedirse de la joven de 17 años, confesando lo difícil que era acostumbrarse a tenerla lejos.

Ahora, en medio de las celebraciones por el Día de la Madre, la conductora de televisión volvió a pronunciarse sobre esta nueva etapa que vive separada de su única hija. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo video que conmovió a sus seguidores.

En el clip, Tula recrea una videollamada con Valentina, quien aparece de pronto a su lado para darle un fuerte abrazo antes de desaparecer nuevamente y continuar la conversación desde el celular. El simbólico momento reflejó que, pese a la distancia, el vínculo entre ambas permanece intacto.

"Aunque hoy el abrazo sea a la distancia, nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca. Hoy me toca vivir un Día de la Madre distinto, extrañando un abrazo, una risa y esos pequeños momentos que llenan el corazón... pero agradeciendo infinitamente el amor que nos une todos los días, estemos donde estemos. Feliz Día de la Madre", escribió Tula Rodríguez en la descripción de su publicación.

Hija de Tula Rodríguez envía sentido mensaje a su madre

Pese a la distancia, Valentina Carmona no dejó pasar la oportunidad de expresarle todo su cariño a Tula Rodríguez en esta fecha especial. Desde Estados Unidos, la joven universitaria le dedicó un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales.

"Feliz día de la madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodor. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre. Feliz día a la más fuerte de todas", escribió la hija de la conductora.

En conclusión, Tula Rodríguez atraviesa una nueva etapa como madre marcada por la distancia, pero también por el orgullo de ver a su hija cumplir sus sueños. Aunque este Día de la Madre fue distinto para ambas, la conductora dejó en claro que el amor y la conexión con Valentina permanecen más fuertes que nunca.