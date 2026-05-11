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¡SE QUEBRÓ!

Melissa Loza rompe en llanto al recordar a su madre fallecida: "Feliz día, te amo hasta el infinito"

Melissa Loza recordó con gran emoción a su madre en el Día de la Madre, a poco tiempo de su fallecimiento, y expresó que su recuerdo sigue presente en su vida.

Melissa Loza compartió emotivo mensaje a su progenitora.
Melissa Loza compartió emotivo mensaje a su progenitora. (Composición Karibeña)
11/05/2026

Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, María Guadalupe 'Lupita' Vigil, ocurrida en marzo luego de una dura batalla contra el cáncer. En medio del dolor por su partida, la exchica reality vivió un sensible Día de la Madre, fecha que coincidió además con un mes más de ausencia de su progenitora.

Melissa Loza y su mensaje por el Día de la Madre 

Este viernes en 'Esto es guerra', los participantes pasaron por el confesionario para compartir mensajes dedicados a sus madres en el marco del Día de la Madre. Sin embargo, cuando fue el turno de Melissa Loza, la chica reality no pudo evitar emocionarse, ya que su madre había cumplido recientemente dos meses de fallecida.

Melissa recordó a María Guadalupe Vigil, quien partió el pasado 7 de marzo tras una dura lucha contra el cáncer, y expresó entre lágrimas lo difícil que sigue siendo para ella afrontar su ausencia. Aun así, aseguró que su madre continúa presente en cada aspecto de su vida.

"Estoy en un momento muy sensible, disculpen muchachos. Mi mamá el día de ayer cumplió dos meses de su partida. No es nada fácil hablar de esto. Es muy difícil para mí en este momento. Siempre la voy a amar, siempre la voy a recordar. Siempre va a estar en todas mis decisiones, en toda mi vida presente, siempre", dijo entre lágrimas.

Además, compartió un sentido mensaje dedicado a su madre por esta fecha especial, que marca además su primer Día de la Madre sin ella presente. A través de emotivas palabras, Melissa dejó en claro que el amor hacia su progenitora permanecerán intactos pese a su partida. 

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"Que la amo hasta el infinito y que siempre vamos a estar juntas. Feliz día, madre mía, mi valiente. Te amo hasta el infinito. Lo sabes, siempre aquí, siempre juntas", expresó mostrándose muy afectada. 

@estoesguerra.tv Palabras de Melissa Loza a su Madre que ya esta en el cielo. #EEG #estoesguerra #eegperu #guerreros #combatientes ♬ sonido original - Esto es Guerra

Melissa Loza anunció el fallecimiento de su madre

En marzo, Melissa Loza anunció en vivo en 'Esto es guerra' el fallecimiento de su madre tras una dura batalla contra el cáncer. La 'Diosa' no pudo evitar quebrarse al dar la noticia y expresó el difícil momento que atravesaba junto a su familia.

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"No es un momento fácil. He vivido momentos duros al lado de mis hermanos, mi familia. La partida de mi mamá fue el sábado 7 de marzo. Era mi valiente, porque así la llamaba. Demostró una fortaleza impresionante porque luchó hasta el final", dijo con la voz quebrada.

En conclusión, Melissa Loza vivió un emotivo y sensible Día de la Madre marcado por el recuerdo de su mamita, cuya ausencia sigue siendo difícil de afrontar para toda su familia. Pese al dolor, la chica reality dejó en claro que el amor hacia su madre seguirá presente en cada momento. 

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