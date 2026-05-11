Melcochita niega acuerdo por vehículo con Monserrat Seminario y la hunde: "Ella se gastaba el dinero"

El conflicto entre Pablo Villanueva 'Melcochita' y Monserrat Seminario continúa generando polémica tras la denuncia penal presentada por el cómico por presunta apropiación ilícita. Mientras ella sostiene que existía un acuerdo entre ambos, él ha salido a desmentir esa versión, reavivando la controversia.

Melcochita arremete contra Monserrat Seminario

Tras conocer la denuncia penal de 'Melcochita', Monserrat Seminario expresó su sorpresa por la acusación de supuesta retención indebida de un auto. Según la madre de los hijos del cómico, ambos habrían llegado a un acuerdo de venta del vehículo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Trome, Pablo Villanueva negó esta versión y aseguró que nunca tuvo intención de vender su auto. Además, acusó a su expareja de haber dispuesto del dinero de forma irresponsable.

"Eso es mentira. ¿Para qué voy a vender mi carro? ¿Para darle la plata y se la gaste en dos días? Yo no voy a vender ningún carro, lo quiere vender para gastarse el dinero en dos días. Yo trabajaba en varios sitios y me pagaban bien. Todo se lo daba porque confiaba en ella, porque era mi esposa, pero se gastaba el dinero", declaró al citado medio.

Al ser consultado sobre el monto involucrado, el sonero afirmó que habría sido de S/ 200 mil en menos de dos meses. Además, 'Melcochita' descartó cualquier intención de venganza y aseguró que hoy vive en tranquilidad y felicidad, aunque cuestionó el trato que habría recibido en su momento.

"¿De qué me voy a vengar? Yo estoy viviendo feliz, sin gritos. Ella no me valoraba, creía que era un piojo más", expresó.

Monserrat cuestiona a Melcochita por demanda penal

Monserrat Seminario manifestó su sorpresa tras la denuncia presentada por 'Melcochita' y afirmó que no esperaba que el caso llegara a una instancia legal. Sostuvo, además, que el uso del vehículo habría sido previamente acordado entre ambos, aunque ese punto sigue siendo materia de controversia.

"Me tomó por sorpresa el documento (de la notificación de la denuncia), porque el día que él vino a recoger sus cosas ya habíamos quedado en algo con respecto al carro. Él me dijo: 'Ok, te voy a dejar el carro hasta que se venda'. Era un acuerdo", manifestó al Trome.

Asimismo, negó a las acusaciones sobre una supuesta retención indebida y defendió el uso del auto para su movilidad y la de sus hijas.

"Sí. Es doble cara... Dice una cosa y al final sale diciendo otra. Es vengativo, le gusta vengarse de mí. Además, ¿cómo me voy a movilizar y dejar en el colegio a mis hijas si no me quiere pasar pensión?", respondió.

En conclusión, el conflicto entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario continúa sin un punto de encuentro, debido a versiones enfrentadas sobre el supuesto acuerdo relacionado al vehículo. Mientras ambas partes mantienen sus posiciones, la disputa sigue abierta y ahora se desarrolla en el ámbito legal.