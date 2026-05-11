Mario Hart habla de los momentos difíciles con Korina tras rumores de separación: "Salir de la monotonía"

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa generando especulaciones luego de los rumores de una posible separación. En medio de las dudas sobre el estado de su matrimonio, el piloto y exchico reality reapareció en televisión y se sinceró sobre los momentos más complicados que han atravesado como pareja.

Mario Hart se sincera sobre sus problemas con Korina Rivadeneira

Mario Hart estuvo como invitado en el programa 'Arriba mi gente', donde volvió a evitar pronunciarse directamente sobre los rumores de una posible separación con Korina Rivadeneira. Sin embargo, el piloto dejó entrever que su relación habría atravesado etapas complicadas a lo largo del tiempo.

Durante la entrevista, el exintegrante de 'Combate' fue consultado sobre los retos más difíciles dentro de una relación sentimental. En respuesta, señaló que uno de los mayores desafíos ha sido evitar caer en la rutina y seguir fortaleciendo la relación en medio de la convivencia diaria.

"Lo que se empieza a complicar un poco es tratar de salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas", dijo en un primer momento.

Además, Mario Hart reconoció que la llegada de los hijos cambió por completo la dinámica de su relación de pareja. Aunque aseguró que formar una familia es lo más importante para él, admitió que la convivencia, el tiempo y la intimidad se ven afectados con la paternidad.

"Los hijos cambian muchas cosas, es hermoso y muy lindo vivir en familia. Mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero te ponen a prueba cambian muchísimas cosas. Sobre todo cambian mucho esa relación íntima de pareja", sostuvo.

Mario Hart evita negar rumores de separación con Korina Rivadeneira

Semanas atrás, Mario Hart fue consultado sobre los rumores de una posible separación con Korina Rivadeneira. En respuesta, el piloto explicó que ambos habían decidido mantener en privado los aspectos relacionados con su vida personal y su relación.

"La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás", comentó el exchico reality.

En conclusión, Mario Hart dejó entrever que su relación con Korina Rivadeneira ha atravesado momentos complicados marcados por la rutina y los cambios que implica la paternidad. Aunque evitó pronunciarse sobre una posible separación, sus declaraciones evidenciaron los desafíos que ambos habrían enfrentado en esta etapa de su matrimonio.