Alejandra Baigorria se pronuncia tras distanciarse de Said Palao por viajes: "Muchos días fuera de casa"

Alejandra Baigorria se encuentra en China por un viaje de trabajo, razón por la cual pasó su aniversario de bodas lejos de Said Palao. En medio de esta etapa de distanciamiento temporal, la empresaria de Gamarra se pronunció sobre las exigencias de su agenda laboral y las dificultades que ha enfrentado durante sus constantes viajes.

Alejandra Baigorria habla de su estadía en el extranjero

Este último fin de semana, Alejandra Baigorria, acompañada de su hermano y mano derecha Sergio, asistió a una feria en Cantón, considerada uno de los eventos comerciales más relevantes del continente. Tras ello, anunció que ya se encuentra rumbo a Beijing para continuar con su agenda laboral en Asia.

A través de sus redes sociales, la excompetidora de 'Combate' compartió detalles de su experiencia en el país asiático. Desde allí, mostró cómo atraviesa esta etapa lejos de su país y de su rutina habitual.

"Muchos días fuera de casa de avión en avión, sin acostumbrarme a la comida, estar sin entrenamiento, se extraña la rutina", comentó.

Asimismo, la esposa de Said Palao confirmó que su regreso a Perú será por pocos días, ya que luego tiene programado otro viaje de trabajo. Además, señaló que cada viaje que realiza es una nueva oportunidad para seguir haciendo crecer su negocio.

"Llego a Perú solo por 3 días y salgo para África, ya sé que suena loco pero son premios oportunidades crecimiento", agregó.

Mensaje de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria ignoró su aniversario con Said Palao

El pasado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao cumplieron su primer año de casados. En esa fecha, él se encontraba en Lima participando en una competencia, mientras ella estaba en China por motivos de trabajo. A través de sus redes sociales, el chico reality le dedicó un mensaje público para conmemorar la fecha.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", escribió el 'Samurai'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Alejandra no respondió ni realizó ninguna publicación por el aniversario. A diferencia de otras ocasiones importantes, la empresaria de Gamarra optó por mantener silencio.

En conclusión, Alejandra Baigorria se encuentra enfocada en sus proyectos laborales en el extranjero, mientras atraviesa una etapa de distanciamiento con Said Palao durante su primer año de casados. Cabe recordar que ambos venían atravesando una etapa complicada tras el ampay del deportista en Argentina.