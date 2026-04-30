¿La 'serruchó'? Expareja de Diego Chávarri confirma que Thalía Bentin era su amiga: "No empezó bien"

Diego Chávarri generó polémica en 'La Granja VIP' al asegurar que fue su expareja quien le presentó a su actual pareja, Thalía Bentin. Tras sus declaraciones, la ex del popular 'Diablito' decidió pronunciarse públicamente para aclarar cómo ocurrieron realmente los hechos y dar su versión de la historia.

Expareja de Diego Chávarri reconoce amistad con Thalía Bentín

Este jueves 30 de abril, el programa 'Q' Bochinche!' difundió los mensajes de Diana Alarcón, expareja de Diego Chávarri, quien fue consultada sobre un posible involucramiento de Thalía Bentin en su relación.

Esto surge luego de que el propio 'Diablito' señalara que fue su ex quien le presentó a su actual pareja, ya que ambas compartían el mismo trabajo. Frente a ello, la mujer negó que haya existido una intromisión en su relación, asegurando que esta ya había terminado, aunque admitió que el inicio del romance no fue bien visto por su entorno cercano.

"Ella no me serruchó, si bien es cierto el inicio de esa relación no fue de la mejor manera y no fue bien vista por las personas que nos conocen, jamás me quitó nada. Yo terminé con Diego y a pesar de él querer conmigo volver infinidad de veces, yo me mantuve firme en mi decisión", afirmó.

Por otro lado, Alarcón también cuestionó las recientes declaraciones de Diego Chávarri, en las que la compara con Thalía Bentin, y dejó entrever que lo haría con la intención de quedar bien ante su actual pareja.

"No comparto lo que él ha dicho sobre mí, siempre me comporté con respeto en esa relación, él y los que conocieron esa relación lo saben. Los comentarios de hoy me parecen innecesarios. Más bien noto que él quiere limpiarse ante ella, comparándola conmigo. Él sabe qué decir para quedar bien ante ella... yo me quedo tranquila con cómo actué en la relación, prefiero no hablar del pasado", sentenció.

Ex de Diego Chávarri hace fuerte declaración sobre Thalía

Pese a los comentarios y a la forma en la que se dio la relación con Diego Chávarri, Diana Alarcón dejó en claro que no tiene ningún problema con Thalía. Incluso, señaló que no le afecta lo que hagan sus exparejas una vez terminadas las relaciones.

"Yo nunca me he llevado mal con ella, por más que haya enterado por otras personas que está con él, mi manera de pensar es que si yo no estoy con alguien, que se lo lleve cualquiera", expresó.

No obstante, sorprendió al revelar que no sería la primera vez que la pareja de Diego Chávarri se vincula con alguien de su pasado.

"No es la primera vez que pasa eso, ella estuvo con un ex mío y la verdad me da igual", agregó.

En conclusión, Diana Alarcón negó que Thalía Bentin haya interferido en su relación con Diego Chávarri, aunque reconoció que el inicio de ese romance no se dio de la mejor manera. Además, dejó en claro que no guarda rencores y que siempre actuó de la mejor manera con el exfutbolista.