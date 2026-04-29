Adrián Bello reacciona a las críticas por su boda con Bruno Ascenzo: "Lo demás es bulla"

Adrián Bello y Bruno Ascenzo sorprendieron al celebrar su boda en una emotiva ceremonia realizada en Cusco, rodeados de amigos y familiares. El evento generó múltiples reacciones en redes sociales, entre mensajes de felicitación y algunas críticas. Ante ello, el cantautor decidió pronunciarse y dar su postura frente a los comentarios.

Adrián Bello se pronuncia sobre los mensajes de haters

Adrián Bello se pronunció a través de su cuenta de TikTok para responder a quienes le preguntaban sobre las críticas y comentarios de odio surgidos tras su boda con Bruno Ascenzo.

El cantante peruano explicó que no se deja afectar por las opiniones negativas, ya que en ese día especial estuvo acompañado del apoyo y cariño de su familia, tanto la suya como la de su esposo, además de sus amigos más cercanos.

"La respuesta es que no, en verdad tengo la suerte de que no porque a mi matrimonio fueron todos mis familiares de ambos lados, he estado recibiendo mucho amor de mi familia nuclear... Ha sido el día más feliz de mi vida", comentó.

Asimismo, destacó que el respaldo de su entorno cercano es lo más importante para él, por lo que las opiniones externas no tienen mayor impacto.

"No todo el mundo tiene ese soporte y amor, eso es lo que particularmente hace que no me molesten lo que personas x con perfiles falsos o no falsos, no me importa, comenten de nosotros. Estamos muy contentos, tenemos a nuestra familia y amigos cercanos y no hay como tener esto, lo demás es bulla", agregó.

En ese sentido, Adrián Bello agradeció a sus seguidores por defenderlos en redes sociales, aunque señaló que muchas de las críticas provienen de personas que descargan frustraciones personales al no poder vivir con libertad debido a estereotipos sociales.

Adrián Bello y Bruno Ascenzo se casaron tras más de 10 años de relación

El pasado 25 de abril, el director peruano Bruno Ascenzo contrajo matrimonio con el cantautor Adrián Bello en una ceremonia privada realizada en el Valle Sagrado del Cusco. La celebración fue íntima y estuvo rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos, según informó el equipo encargado de la organización del evento.

La pareja mantiene una relación de aproximadamente 13 años y, en enero de 2025, anunció su compromiso con una pedida de mano en Nueva York, marcando el inicio de esta nueva etapa.

Aunque la boda se mantuvo en reserva, se reportó la presencia de figuras del ámbito artístico como Stephanie Cayo, Alejandro Sanz, Denisse Dibós y Gisela Ponce de León, quienes habrían acompañado a la pareja en este importante momento.

En conclusión, Adrián Bello aseguró que no se deja afectar por los comentarios de odio tras su boda con Bruno Ascenzo, resaltando que se siente respaldado por su familia y su entorno cercano, lo que le permite mantenerse enfocado en su felicidad.