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Leslie Shaw critica videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez: "No había presupuesto para actores"

Leslie Shaw opinó sobre el videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez y lanzó un picante comentario sobre la falta de presupuesto.

Leslie Shaw 'rajó' del videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez
Leslie Shaw 'rajó' del videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez (Composición Karibeña)
29/04/2026

La cantante Leslie Shaw volvió a hacer gala de su lengua afilada y esta vez apuntó contra Pamela Franco y Melanie Martínez, quienes recientemente lanzaron el videoclip de su tema 'Que no me provoque'. Fiel a su estilo, la artista no dudó en opinar sin filtros sobre la producción. 

Leslie Shaw comenta fuerte sobre videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez

Leslie Shaw y su pareja 'El Prefe' estuvieron juntos en la alfombra roja de 'Un diablo viste a la moda 2', donde la cantante fue abordada por una reportera de 'América Hoy' para comentar sobre lo último de la cumbia nacional. En ese contexto, fue consultada por la colaboración musical entre Pamela Franco y Melanie Martínez, cuyo reciente videoclip ha generado revuelo en la farándula.

En un inicio, la 'Barbie de la cumbia' aseguró no haber visto el videoclip completo, aunque reconoció haber visto algunos fragmentos en redes sociales debido a su alta viralización.

"Todos me dicen eso. No he visto nada. Tengo que ver. He visto clips en TikTok. Voy a ver. Prometo que voy a ver", respondió.

Sin embargo, la periodista le mostró parte del videoclip en ese momento, lo que provocó una reacción inmediata de Leslie Shaw, quien no dudó en lanzar comentarios picantes sobre la producción.

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"Ah, mira, hay actuación. Ay, mira la Melanie Regias. Ay, no había presupuesto para actores", comentó.

Fiel a su estilo directo, la popular 'gringa' reflexionó sobre la producción del proyecto, señalando que podría tratarse de una propuesta inicial y que con el tiempo podrían apostar por mayor inversión.

"Me imagino que no han querido arriesgar tanto para una primera vez. Me imagino que si tienen más, mucho más éxito, ya invertirán poco a poco, ¿no? Depende qué artista. Pero está bien", agregó la cantante.

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Leslie Shaw no descarta reconciliación con Marisol 

Leslie Shaw se mostró más calmada y conciliadora al referirse a la incursión de Marisol en la música urbana, con quien anteriormente tuvo una fuerte discusión pública. Lejos de reavivar la polémica, la cantante adoptó una postura abierta y sin confrontaciones.

Además, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y aseguró que no tiene resentimientos. Incluso, señaló que estaría dispuesta a conversar para aclarar lo ocurrido entre ambas.

"Si me la encuentro y la tengo en la cara, trataría de conversar con ella y explicarle, tal vez fue un malentendido, un teléfono malogrado. No tengo idea, pero yo no tengo ningún sentimiento feo hacia nadie", dijo.

En conclusión, Leslie Shaw criticó el videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez, al señalar que no habrían tenido una alta inversión, aunque se mostró más tranquila y conciliadora de lo habitual.

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