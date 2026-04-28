Marisol elogia a Melanie Martínez por incursionar en la cumbia con Pamela Franco: "Me da mucho gusto"

Hace unos días, Melanie Martínez y Pamela Franco lanzaron su nuevo tema musical "Que no me provoque". Ahora, la artista Marisol decidió comentar sobre la incursión de Martínez y el nuevo sencillo.

Marisol sobre Melanie Martínez y Pamela Franco

En una entrevista con el programa 'América Hoy', Marisol fue consultada sobre el videoclip de "Que no me provoque" de Pamela Franco y Melanie Martínez, aunque señaló que no lo ha visto aún, no dudó en elogiar a Melanie por incursionar en la cumbia.

"Por lo que he escuchado, ella canta muy bien y me da mucho gusto que esté incursionando en la cumbia, el mercado es para todos y me parece muy bien. Así como ella, más personas se animen a cantar porque la música es maravilloso", expresó.

Así mismo, cuando le consultaron sobre qué piensa de la colaboración musical de ambas artistas, recordando que la 'Faraona' tuvo un enfrentamiento con la actual pareja de Christian Cueva, ella señaló que le desea lo mejor. Además, declaró que no tiene problemas con ningún artista y alienta a que más personas canten cumbia.

"Mientras sea música y haya producción, bienvenido sea para todos en general (paz y amor con todos) claro, yo no tengo problemas con nadie, yo le deseo lo mejor a ellas y a todas las mujeres, los varones que se lancen hacer nuestro género maravilloso", declaró.

Estrenan "Que no me provoque"

Como lo anunció Pamela Franco, hoy se estrenó el videoclip de "Que no me provoque" en una colaboración musical con Melanie Martínez. Este tema musical fue compuesto por Carlos Rincón y en tiempo récord realizaron la producción del sencillo y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"ESTRENO OFICIAL "QUE NO ME PROVOQUE" Dos voces que encienden la escena: Pamela Franco & Melany Martínez. Una canción que no vas a poder dejar de escuchar... ni de bailar", expresó en sus redes sociales con mucha emoción tras el lanzamiento oficial del tema.

Sus seguidores se han emocionado por este junte de las dos mujeres, que hasta el momento el videoclip ya viene 382 mil de reproducciones en YouTube, volviéndose viral en las redes sociales.

De esta manera, Pamela Franco y Melanie Martínez han estado impactando con su nueva colaboración musical. Así mismo, Marisol fue consultada sobre la colaboración y no dudó en mostrar su apoyo, además de elogiar a Martínez por incursionar en el género de la cumbia peruana.