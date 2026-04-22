Christian Cueva dedica tierno mensaje a Pamela Franco: "Eres el amor que siempre soñé"

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva inició hace un año y medio aproximadamente, en medio de fuerte polémicas tras la separación de ambos personajes de sus exparejas. Ahora, el pelotero no duda en lucirse con la cantante dedicándole románticos mensajes.

'Aladino' expresa el gran amor que tiene por Pamela Franco

En los últimos días, Pamela Franco ha estado contando parte de su vida artística como amorosa estando en el 'ojo de la tormenta' de su relación pasada que tuvo con Christian Cueva cuando él tenía esposa y de cómo es su noviazgo actual.

A través de sus redes, el pelotero peruano no dudó en darle su apoyo dedicándole un romántico mensaje reafirmando el gran amor que siente por la cantante de cumbia. Así mismo, la artista le correspondió de la misma forma romántica.

"Eres el amor que siempre soñé, mi amiga, mi compañera, mi fuerza, mi motivación, todo lo que quise en este mundo. Te amo hasta el fin del mundo", expresa el 'Aladino' con una foto de ambos con Franco dándole un beso en la mejilla. Por su parte, la cantante responde: "Amorcito, te amo mucho. Construyamos el mundo que queremos".

Historia de Pamela Franco y Christian Cueva

Cueva se luce con Pamela Franco y Melanie Martínez en viral baile

Pamela Franco y Melanie Martínez ya venían causando revuelo con su canción "Que no me provoque", que muchos consideran con indirectas. Pero esta vez decidieron ir más allá. Para promocionar el tema, sumaron a Christian Cueva, quien no dudó en unirse al trend y mostrar sus pasos. En el video se les ve relajados, sonrientes y con mucha actitud.

El futbolista se roba varias miradas, ya que no es común verlo en este tipo de contenido. Sin embargo, se soltó y siguió el ritmo sin problema. El clip fue compartido en TikTok y rápidamente empezó a sumar miles de reproducciones. La descripción también llamó la atención de los usuarios.

Uno de los puntos que más se comentó fue el estilo del baile. Varios usuarios señalaron que los movimientos recuerdan a los pasos del padre de las hijas de las cantantes. Eso hizo que muchos interpreten el video como una especie de indirecta o broma con doble sentido.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más unidos que nunca en su relación amorosa. Ahora, el pelotero reafirma que es el amor que siempre soñó y que formarán una vida juntos.