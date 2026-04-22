Hombre ampayado con Tilsa Lozano aclara su relación tras negar romance: "No me llevo así con mis amigas"

Tilsa Lozano volvió a acaparar titulares tras ser captada besándose con un misterioso galán. Aunque en un inicio el hombre negó que existiera una relación y la calificó como una amiga, ahora se pronunció nuevamente para aclarar cuál es realmente su vínculo con la conductora.

Nuevo 'galán' de Tilsa Lozano se pronuncia

Este miércoles 22 de abril, el programa digital Q' Bochinche logró comunicarse con Andrés Muñoz Álvarez Calderón, el arquitecto que fue captado besándose con Tilsa Lozano.

Durante la conversación, la reportera le consultó directamente por su relación con la exmodelo, luego de que sus primeras declaraciones, en las que la calificó como "amiga", generaran confusión. Ante ello, el también empresario aclaró la situación y reconoció que actualmente está saliendo con Tilsa.

"Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos", explicó, confirmando así que existe un vínculo más allá de una simple amistad con la conductora.

Asimismo, Andrés Muñoz decidió despejar las dudas sobre su situación personal y el tipo de relación que mantiene con Tilsa, remarcando que ambos se encuentran solteros. Además, respondió a los cuestionamientos sobre la cercanía evidenciada en las imágenes difundidas.

"Estamos saliendo, yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos (¿Con todas tus amigas te llevas así?) Este comentario está de más, no me llevo así con mis amigas obviamente", aclaró.

Andrés Muñoz sobre su aún matrimonio y su relación con Tilsa Lozano

Otro detalle que llamó la atención fue que el empresario aseguró que su aún esposa, con quien no se ha divorciado formalmente, está al tanto de su relación con Tilsa Lozano. Según explicó, ambos mantienen una buena relación pese a la separación.

"El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real. Mi expareja sabe que salgo con ella incluso, nos llevamos súper bien", señaló.

Finalmente, Andrés Muñoz también tuvo palabras positivas hacia la conductora, resaltando sus cualidades personales. El empresario dejó en claro que valora su forma de ser y su buen corazón, destacando la importancia de rodearse de personas positivas.

"(¿Qué es lo que más te gusta de Tilsa?) Su corazón... los seres humanos necesitamos estar rodeados de gente buena, y eso estamos haciendo", concluyó.

En conclusión, tras el ampay, Andrés Muñoz dejó en claro que su vínculo con Tilsa Lozano va más allá de una simple amistad y confirmó que actualmente están saliendo. De esta manera, la conductora estaría dándose una nueva oportunidad en el amor tras un año de su divorcio.