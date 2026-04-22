'Prima' de Marcelo Tinelli arremete contra Milett Figueroa: "Le quiso sacar dinero, pero él es muy vivo"

La 'prima' de Marcelo Tinelli, Mimi Alvarado, volvió a encender la farándula al hablar otra vez de Milett Figueroa. Aunque la relación con Marcelo Tinelli ya terminó, la figura argentina no deja el tema y lanzó fuertes comentarios.

'Prima' de Marcelo Tinelli lanza dardos contra Milett Figueroa

Mimi Alvarado, la pareja del primo de Marcelo Tinelli, 'El Tirri', se pronunció en "Infoshow" y sorprendió con sus declaraciones contra de Milett Figueroa. Sus palabras ya vienen generando reaccione. Mimi fue directa al referirse a la modelo peruana y no dudó en cuestionar sus intenciones durante la relación.

"Era una mantenida de Marcelo y la mamá quería que la mantengan en Perú... Tiene que estar muy agradecida, Marcelo la potenció... Milett le quiso sacar su dinero a Marcelo; pero él es muy vivo... Pero Marcelo no accedió, seguían juntos, todo bien", afirmó sin rodeos Mimi Alvarado, quien durante la relación tuvo cruces con Milett.

A pesar de que la relación ya terminó, Mimi sigue hablando del tema y no suelta el nombre de Milett. Incluso dio a entender que, tras la ruptura, la vida de Tinelli tomó un mejor rumbo. Además, aseguró que el conductor fue quien tomó la decisión de terminar y que la relación ya venía siendo inestable desde hace tiempo. Incluso, dejó entrever que este vínculo no le hacía bien a él.

"Pero obviamente que Marcelo la dejó. La dejaron varias veces. Ellos iban, volvían. ¿Sabes que hay parejas que no se pueden soltar? Marcelo desde que salió de esa relación, le empezó a ir mejor. Está muy tranquilo con su familia... No era una chica que le hacía bien a Marcelo. Ven a Milett disfrazada de oveja, es un lobo. Nadie le tenía cariño. Es una persona que vibra feo", comentó.

La polémica creció más cuando Mimi respondió sobre rumores que circulaban desde hace semanas. Al ser consultada, dejó entrever que Milett habría querido recibir ciertos beneficios durante la relación. Según su versión, la peruana incluso habría esperado cosas más grandes de Tinelli.

Tinelli tendría nuevo romance

Mientras tanto, Marcelo Tinelli también vuelve a estar en el centro de atención por su vida sentimental. Según se comentó en la TV argentina, el conductor ya estaría conociendo a otra persona.

"El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas", manifestó la comunicadora Pochi en el programa argentino "Puro Show".

Por su parte, Milett Figueroa ha preferido guardar silencio frente a estas declaraciones. La modelo está concentrada en sus proyectos y ya empezó nuevas grabaciones. Con esto, busca dejar atrás la polémica y enfocarse en su carrera.

En conclusión, las declaraciones de Mimi Alvarado vuelven a encender la polémica alrededor de Milett Figueroa y su pasada relación con Marcelo Tinelli. Aunque la historia ya terminó, los comentarios siguen generando debate en la farándula. Mientras una parte habla sin filtro, la otra opta por el silencio, dejando que el tema siga creciendo en la opinión pública.