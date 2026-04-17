Milett Figueroa minimiza a prima de Tinelli por llamar "bruja" a su madre: "Lo tomo de quien viene"

Milett Figueroa se encuentra en medio de la polémica tras anunciar el fin de su relación con Marcelo Tinelli. A raíz de ello, Mimi Alvarado, integrante del círculo cercano del conductor argentino, ha lanzado comentarios y calificativos contra la modelo peruana y su madre. Frente a ello, Milett decidió responder con firmeza y marcar su postura ante las críticas.

Milett Figueroa responde tras ataques de Mimi Alvarado

Milett Figueroa no se quedó en silencio ante las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja de Luciano 'El Tirri' Giugno, primo de Marcelo Tinelli. Tras la ruptura con el conductor argentino, la actriz fue duramente cuestionada por la periodista dominicana, quien incluso se refirió a su historial sentimental.

La situación se volvió más tensa cuando Alvarado acusó a Milett de haberle hecho una "macumba" al conductor argentino y calificó a su madre, Martha Valcárcel, como "la bruja más grande del Perú". Estas expresiones generaron la inmediata respuesta de la peruana, quien decidió defender a su familia.

"Lo tomo de quien viene, estoy enfocada en mi trabajo, mi energía está enfocada en mi trabajo, los comentarios se toman de quien vienen y soy bastante selectiva con lo que presto atención, y a eso no le presto atención", respondió, marcando distancia con las declaraciones de Mimi Alvarado.

De esta manera, la exchica reality dejó en claro que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales, por lo que no dará importancia a comentarios que considera irrelevantes y prefiere mantenerse al margen de la polémica.

Prima de Marcelo Tinelli arremetió contra Milett Figueroa y su madre

En una entrevista para un medio argentino, Mimi Alvarado puso en duda que haya sido Milett Figueroa quien decidió poner fin a su relación con Marcelo Tinelli. Además, generó gran controversia al insinuar que tanto la modelo como su madre habrían recurrido a supuestos "trabajos de brujería" contra el conductor.

"Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio. Esto te lo juro, que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte", declaró.

La novia de 'El Tirri' también lanzó fuertes calificativos contra la madre de Milett, Martha Valcárcel, quien en más de una ocasión ha salido a defenderla.

"Dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú. Ella en un momento se atrevió a decir que mis peleas con Milett y que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Señores, yo con 20 años de novia con Luciano, mi novio, ¿voy a estar enamorada de Marcelo?", expresó sorprendiendo con sus palabras.

En conclusión, Milett Figueroa respondió a las declaraciones de la prima de Marcelo Tinelli y dejó en claro que no entrará en enfrentamientos mediáticos. La modelo peruana optó por mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en sus proyectos personales.