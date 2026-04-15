Milett Figueroa aclara rumores de romance con Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

Milett Figueroa generó revuelo al ser relacionada sentimentalmente con el reconocido pastor argentino Dante Gebel, luego del fin de su relación con Marcelo Tinelli. Ante la difusión de estos rumores, la modelo decidió pronunciarse para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. ¿Qué fue lo que dijo?

Milett Figueroa se pronuncia sobre rumores con Dante Gebel

Milett Figueroa volvió a ser noticia en Perú y Argentina tras confirmarse el fin de su relación con Marcelo Tinelli, luego de dos años de altibajos. A partir de ello, surgieron diversas especulaciones sobre las razones de la ruptura, entre ellas la versión del periodista Mati Vázquez en 'Magaly TV: La Firme', quien sugirió que la modelo tendría un nuevo romance con el pastor argentino Dante Gebel.

Ante la difusión de estos comentarios en medios peruanos, Milett Figueroa decidió pronunciarse para negar cualquier vínculo con la persona mencionada y desmentir la información.

"¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar", escribió Milett Figueroa en su cuenta de X.

Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal?

Esto es falso.

No tengo ningún vínculo con la persona mencionada.

Un mínimo de responsabilidad al informar. https://t.co/l039Qf6adX — Milett Figueroa (@mmilettfigueroa) April 15, 2026

Como se recuerda, días atrás, la actriz peruana decidió poner fin a las especulaciones sobre su relación con Marcelo Tinelli y, en declaraciones al programa 'Amor y Fuego', confirmó que fue ella quien decidió terminar el vínculo con el presentador argentino en el mes de marzo.

Además, pidió que se dejen de difundir versiones sobre una supuesta estrategia mediática, luego de que se afirmara que no habían anunciado su separación por un contrato con Prime Video debido al próximo estreno de la serie 'Los Tinelli', reality que ambos grabaron en el Perú.

¿Milett Figueroa estaría saliendo con Dante Gebel?

Este 14 de abril, el periodista argentino Mati Vázquez sorprendió al señalar en televisión que los rumores apuntaban a que Milett estaría saliendo con el conferencista Dante Gebel, de 57 años, versión que habría surgido tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli.

"Acá empezó a correr el nombre Dante Gebel, es argentino, es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, muy fuerte mediáticamente (...) Empezó a correr el rumor de que algo habría generado en Milett", reveló el comunicador.

Sin embargo, Milett Figueroa salió al frente para desmentir categóricamente estas especulaciones, negando cualquier vínculo con el conferencista Dante Gebel y rechazando la difusión de información que considera falsa.