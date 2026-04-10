Maricielo Effio celebra su nuevo trabajo como actriz en Miami tras meses de lucha: "Gracias, Dios amado"

Maricielo Effio sorprendió a todos al anunciar que, después de mucho esfuerzo, volvió a trabajar como actriz en Estados Unidos. La recordada figura de la televisión peruana no la tuvo fácil, pero hoy celebra este logro con el corazón lleno de emoción.

Maricielo Effio emociona con su nuevo trabajo como actriz en Miami

Maricielo Effio volvió a ser noticia, pero esta vez no por escándalos, sino por su lucha y perseverancia. La recordada artista peruana anunció que, tras pasar momentos difíciles en Estados Unidos, por fin regresa a los escenarios.

La actriz lleva dos años viviendo en Miami con un solo objetivo: hacer crecer su carrera fuera del país. Sin embargo, no todo fue fácil en este proceso.

Al llegar a Estados Unidos, Maricielo no encontró oportunidades en la actuación. Como muchos migrantes, tuvo que empezar desde abajo para poder mantenerse. Aunque no lo dijo directamente en entrevistas, en redes sociales se le vio trabajando en limpieza, usando uniforme de housekeeping. Una etapa dura, pero que no la hizo rendirse.

Ella misma dejó claro que este camino ha sido de mucho esfuerzo y aprendizaje. Después de tanto buscar, la actriz anunció que volverá a trabajar como artista, pero de una manera diferente: con un show de stand-up comedy. Se trata de "Manual para sobrevivir en Miami", un espectáculo donde contará su historia junto a Carla Chuiman.

"Corran que esta historia va ser la suya. Venta de entradas link en mi biografía. Gracias Dios amado por no dejarme nunca", escribió, mostrando su emoción por este nuevo comienzo.

Pensado para peruanos que luchan afuera

El show se realizará el 1 de mayo y promete ser una mezcla de risas, emociones y reflexiones. En un video, Maricielo explicó cómo nació esta idea que hoy se convierte en realidad. Además, dejó claro que el público se sentirá identificado.

"Amigos míos, ¿qué hacemos si no podemos comprar un manual para sobrevivir en Miami? Tuvimos la gran idea de armarlo, de armar un manual cargado de sueños, de fortaleza, de sabiduría, de experiencia", contó. "Un manual que te va hacer reír te va hacer llorar te va hacer pensar y te va a dar unas lecciones de vida muy grandes", dijo.

La actriz dedicó este proyecto a todos los peruanos que han tenido que dejar su país en busca de un mejor futuro. También invitó a sus seguidores a no perderse el show.

"Este es un logro dedicado a ustedes dedicado a este peruano que sale de su país y se enrumba hacia un mundo distinto", expresó. "Los invitamos el viernes primero de mayo a las 8 y 30... ya se van agotando las entradas así que corran corran corran", señaló.

Hoy, Maricielo Effio se muestra feliz, agradecida y más fuerte que nunca. Este paso no solo marca su regreso, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera.

"Estoy más que feliz por este logro es mi primer stand-up comedy en estados unidos y de verdad agradecida, bendecida con Dios de darme esta gran oportunidad de llevar esta historia a mis queridos hermanos peruanos y a la comunidad internacional", comentó.

En conclusión, Maricielo Effio demuestra que, pese a los momentos difíciles, no dejó de luchar por su sueño de volver a los escenarios. Su regreso con este show marca una nueva etapa en su carrera y refleja todo el esfuerzo que hizo lejos del Perú. Hoy, su historia inspira a muchos que también buscan salir adelante fuera de su país.