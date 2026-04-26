Bruno Ascenzo se casó con Adrián Bello en privada ceremonia en Cusco: ¡Tras más de 10 años de relación!

El director y actor peruano Bruno Ascenzo contrajo matrimonio con el cantautor Adrián Bello en una ceremonia privada en el Valle Sagrado del Cusco. La unión se realizó el sábado 25 de abril en un entorno íntimo, con familiares y amigos cercanos, marcando un nuevo capítulo tras más de una década de relación.

Una boda íntima tras más de una década de relación

La noticia del matrimonio se confirmó a través del equipo encargado de la organización del evento, que compartió algunos registros del momento. La celebración se desarrolló en un ambiente privado, en el que primó la cercanía con los seres queridos de la pareja.

El vínculo entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello comenzó hace aproximadamente 13 años, consolidándose con el tiempo tanto en lo personal como en lo profesional. En enero de 2025, ambos sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso con una emotiva pedida de mano realizada en Nueva York, gesto que marcó el inicio de esta nueva etapa.

Siguiendo esa misma línea, la ceremonia en Cusco se mantuvo alejada de la exposición mediática. Sin embargo, a través de redes sociales, algunos proveedores del evento —como la fotógrafa y el hotel donde se llevó a cabo la boda— difundieron imágenes que permitieron confirmar el matrimonio, generando reacciones positivas entre sus seguidores.

Figuras del espectáculo acompañaron a la pareja

Aunque los novios mantuvieron la ceremonia en estricta privacidad, diversos reportes señalaron la presencia de figuras del mundo artístico. Entre ellas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, quienes fueron vistos en Cusco días antes del evento, lo que alimentó versiones sobre su participación en la boda.

Asimismo, otras figuras del medio local también habrían formado parte de esta celebración especial. Entre los nombres que trascendieron destacan Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Luciana Blomberg y Alicia Mercado, quienes habrían acompañado a la pareja en este momento significativo.

Pese a la expectativa generada, los detalles de la ceremonia se han mantenido bajo reserva, lo que ha incrementado el interés del público por conocer más sobre este enlace que reunió a varias figuras del entretenimiento.

Amigos actores de Bruno Ascenzo en Cusco el día de la boda con Adrián Bello.

En conclusión, la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello marca un hito y refleja una relación sólida y discreta. Tras más de una década juntos, dieron el siguiente paso en un entorno íntimo que priorizó lo emocional. Aunque fue lejos de los reflectores, algunos detalles la convirtieron en una de las más comentadas.