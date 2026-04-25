Alejandro Sanz expresa su AMOR por Stephanie Cayo: "Estoy convencido que es para siempre"

La actriz y modelo Stephanie Cayo ha conquistado el corazón del español Alejandro Sanz hace unos meses y actualmente se lucen juntos en Cusco. Ahora, el cantante internacional acaba de revelar que siente un amor muy diferente y único por la peruana.

Alejandro Sanz declara su amor por Stephanie Cayo

En una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, Alejandro Sanz habló sobre su carrera y nuevos proyectos musicales, pero también de su vida amorosa. Es así como el presentador le habla de Stephanie Cayo y el español menciona sentir que este amor es para siempre.

"Y cuando te llega una nueva relación como ahora, que no sé cuanto tiempo llevas, uno vuelve a pensar en 'el amor es para siempre'", le pregunta el entrevistador, y Sanz responde: "Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre, más que nunca. Tú no sabes cuando llegan las cosas, cuándo tiene que pasar"

Justo mientras conversaban ingresa la llamada de la peruana Stephanie Cayo que se encontraba grabando su nueva serie, sin conocer que su pareja estaba en una entrevista. Por casualidad tuvo una pequeña conversación con el entrevistador, quien le revela lo que el intérprete dijo sobre ella.

"Justo en la entrevista estamos hablando de ti, te lo juro y justo le preguntaba si creía en el amor para siempre y me dice que 'sí', me ha fascinado la respuesta y quiero que lo sepas por si no te lo había dicho", menciona Jordi a la peruana, a lo que Alejandro agrega: "Pues nada amor, ya no tengo nada de qué hablar".

Su visita a Machu Picchu

Durante la visita, el artista Sanz optó por un look casual con pantalón de tono marrón, polo verde, chaleco azul, además de gorra y lentes para protegerse del sol. Por su parte, Stephanie Cayo llevó un sombrero marrón, blusa azul y pantalón, apostando también por un estilo cómodo para el recorrido.

Según se observa en imágenes difundidas en redes sociales, la pareja contó con un fuerte resguardo durante su recorrido por la ciudadela, lo que les permitió avanzar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunos momentos Alejandro Sanz fue reconocido por visitantes, quienes se acercaron para saludarlo durante la visita.

De esta manera, Alejandro Sanz se encuentra en Perú junto a Stephanie Cayo haciendo más que oficial su relación amorosa, pero además, reveló en una entrevista que el amor que siente por la peruana será para siempre.