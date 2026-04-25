Yiddá Eslava sorprende al unirse al elenco de "La Gran Sangre: Ojo por ojo" y revela su papel: "Es un lujo"

Yiddá Eslava reveló que se une al elenco de la esperada película "La Gran Sangre: Ojo por ojo". La actriz y productora no solo anunció su ingreso al elenco, sino que además soltó detalles de su personaje, dejando en claro que su participación dará que hablar.

Yiddá Eslava impacta al sumarse a "La Gran Sangre: Ojo por ojo"

La actriz Yiddá Eslava sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya forma parte de la película "La Gran Sangre: Ojo por ojo", uno de los regresos más esperados del cine peruano. La artista no solo anunció su ingreso, sino que también reveló detalles de su personaje, dejando a más de uno con curiosidad.

La nueva cinta está dirigida por Jorge Carmona y busca traer de vuelta la historia que marcó a toda una generación. Esta vez, la apuesta es llevar la acción a la pantalla grande con un elenco potente y nuevas caras.

A través de sus redes sociales, Yiddá Eslava compartió fotos desde su primer día de grabación, donde aparece junto a Carlos Alcántara y Pietro Sibille. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que presentó a su personaje.

"SOFÍA. Que se cuiden los malditos", escribió, dejando claro que su papel tendrá carácter y presencia en la historia.

Muchos fans ya comentan que podría ser uno de los personajes más intensos de la película. Además, la actriz se mostró feliz por esta oportunidad y lo dejó claro en otro mensaje.

"Ayer me uní al rodaje de 'La Gran Sangre', la película está increíble. Gracias Tondero y Capitan Pérez Producciones por esta oportunidad. Por fin trabajamos juntos Cachín Alcántara", se lee.

La película no viene sola. También contará con figuras conocidas como Aldo Miyashiro, Lucho Cáceres, Pietro Sibille y Carlos Alcántara, quienes regresan o se suman a esta nueva etapa de la historia.

Otro detalle que emocionó a los seguidores fue la cercanía entre Yiddá y Pietro Sibille, ya que ella misma recordó el vínculo familiar que tienen. Ambos son primos, pero ella lo considera como un hermano.

"Una película más junto a ti, hermano Pietro Sibille", comentó, mostrando la buena química que hay dentro del equipo.

La producción está en manos de Tondero, que sigue apostando por proyectos grandes en el cine nacional. Con este regreso, buscan conectar tanto con los fans antiguos como con un nuevo público.

Expectativa por el regreso

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la trama, todo apunta a que "La Gran Sangre: Ojo por ojo" tendrá acción, drama y giros que mantendrán al público atento. El ingreso de Yiddá Eslava ha sido una de las sorpresas más comentadas en redes, así como lo fue la de Milett Figueroa a la cinta.

En conclusión, el ingreso de Yiddá Eslava a "La Gran Sangre: Ojo por ojo" suma fuerza a una película que ya genera gran expectativa. Su personaje promete dar que hablar y mostrar una nueva faceta de la actriz. Con un elenco sólido y una historia que busca reconectar con el público, este regreso apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del cine peruano.