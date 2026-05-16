Gabriela Herrera rompe en llanto al ver a sus padres luego de 2 meses: "Necesitaba este abrazo"

Gabriela Herrera vivió uno de los momentos más emotivos de "La Granja VIP". La bailarina no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con sus padres después de dos meses sin ver a nadie de su familia.

Gabriela Herrera se quiebra por reencuentro con sus padres

Gabriela Herrera rompió en llanto al reencontrarse con sus padres en "La Granja VIP", luego de pasar dos meses sin ver a ningún familiar ni tener contacto con ellos. La emotiva visita quebró a la artista y se notó el amor entre ellos.

Todo ocurrió cuando Adolfo Aguilar le anunció que la producción tenía una sorpresa muy especial para ella. La participante no imaginaba que sus papás la estaban esperando en el refugio. Luego de recalcar que la bailarina no había tenido ningún contacto con su familia en 2 meses, el conductor le pidió que fuera al refugio, donde se encontraría con parte de su familia.

Al escuchar la noticia, Gabriela gritó emocionada y salió corriendo, mientras sus compañeros la aplaudían. Al entrar al refugio, Gabriela vio a sus papás y corrió a abrazarlos. La emoción fue tan grande que no pudo evitar quebrarse frente a ellos.

"Mami jajajaja", dijo Gabriela antes de abrazarlos. "Mi vida, ¿cómo estás, mi princesa? ¿Qué tal?", mencionó su papá. "¿Qué tal mi amor?", agregó él, mientras la bailarina lloraba sin poder calmarse. "¿Qué tal mi reina? Mi bebé", expresó su mamá.

En medio del abrazo, Gabriela dejó salir todo lo que venía guardando durante su encierro en el reality. La bailarina se mostró vulnerable y reconoció cuánto necesitaba volver a sentir cerca a su familia.

"Necesitaba este abrazo después de dos meses", afirmó Gabriela. "Los he extrañado mucho", añadió entre lágrimas.

Sus padres le dan fuerzas

Ethel Pozo también participó del momento a través de una pantalla y resaltó lo fuerte que Gabriela se mostró durante estos dos meses dentro del programa. Por ello les pidió unas palabras a sus padres. El papá de Gabriela no ocultó su emoción y le dedicó palabras llenas de amor. Su mamá también se conmovió al verla llorar y aseguró que le rompe el corazón verla así.

"Que la quiero mucho, es mi princesa, es lo que yo más amo. (¿Cuántas veces habrá querido proteger a su princesa?) Es cierto. Pero es parte del show, se entiende, siempre la vemos. Me siento emocionado porque tiempo que no la veía", dijo el papá de Gabriela. "(¿Cómo la ve?) Ahora veo a mi hijita llorar y me rompe el corazón. Como dice ella, siempre es alegre en la casa", señaló la mamá.

Gabriela revela que venía aguantando mucho

Durante el reencuentro, Gabriela confesó que suele mostrarse fuerte aunque por dentro esté pasando momentos difíciles. La bailarina explicó que prefiere guardar sus problemas y no descargar su tristeza o molestia con sus compañeros.

"Lo que pasa es que yo soy una persona que siempre voy a demostrar estar feliz por más que estoy triste o malo, cargando mis propios conflictos conmigo misma por cosas. No me la voy a agarrar con nadie", dijo Gabriela.

La bailarina también contó que desde la primera semana en el reality enfrentó duros momentos y varias confrontaciones. Finalmente, Gabriela reconoció que el estrés le ha pasado factura, con dolores de cabeza y tensión.

"Muchísimo, siento que desde la primera semana que estoy acá, he tenido bastantes ataques, duras confrontaciones con varias del otro equipo y yo he sabido poner el frente y el pecho a las balas de ellas, sin necesidad de derramar ninguna lágrima. Estoy adolorida, la gente no sabe, pero tengo una tensión bastante fuerte, un estrés que me agarra la vista, el dolor de cabeza", señaló.

En conclusión, Gabriela Herrera vivió un reencuentro muy emotivo con sus padres en "La Granja VIP" tras dos meses sin ver a su familia. La bailarina se quebró al recibir el abrazo que tanto necesitaba y confesó que venía cargando estrés, tensión y momentos difíciles dentro del reality. Sin duda, la visita de sus papás le dio fuerza para seguir adelante en la competencia.