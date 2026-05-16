Rafael Cardozo cree en lágrimas de Said Palao tras ampay en Argentina: "El que más sufre es quien falla"

Rafael Cardozo decidió pronunciarse sobre la polémica que envolvió a Said Palao tras el ampay en Argentina. El brasileño fue consultado por las imágenes que casi ponen en riesgo el matrimonio del chico reality con Alejandra Baigorria y sorprendió al mostrarse comprensivo con su excompañero.

Rafael Cardozo cree en arrepentimiento de Said Palao

Rafael Cardozo no se quedó callado y opinó sobre la polémica que envolvió a Said Palao tras el ampay en Argentina. El brasileño fue consultado por las imágenes que remecieron la relación del chico reality con Alejandra Baigorria y sorprendió al mostrarse comprensivo con su excompañero.

Como se recuerda, Said Palao quedó en el ojo de la tormenta luego de ser captado durante una salida en yate en Argentina. La situación generó muchas críticas en redes sociales y casi pone en riesgo su matrimonio con Alejandra Baigorria, con quien se casó hace poco.

Fiel a su estilo directo, Rafael Cardozo aseguró que él no estuvo presente en esa reunión, aunque lo dijo con algo de humor. Sin embargo, también lamentó lo ocurrido y dejó una reflexión sobre los errores.

"Pensé que ibas a estar en el yate", señaló Carla Chévez. "¿Yo? Jamás. Es que no me invitaron (ríe pícaramente). Suerte que no me invitaron, porque si lo hubieran hecho, creo que estaba ahí. (Todo un escándalo. Mira lo que ha ocasionado) Por eso te digo, qué bueno que no fui invitado... Es una pena lo que ha pasado, porque el que más sufre es quien falla, la gente juzga", dijo.

Rafael también fue consultado sobre si creía en el llanto de Said Palao tras el escándalo. Sin dudarlo, el exintegrante de reality respondió que sí y aseguró que Alejandra Baigorria habría decidido perdonarlo, aunque con una fuerte advertencia.

"(¿Tú crees en las lágrimas de Said?) Sí. (¿O sea crees que está arrepentido completamente?) Se cag... y él sabe que cometió el error, no un error grande, pero es un error ahí. Y Alejandra, por lo que escuché, le perdonó, pero fijo por debajo hay un ultimátum", señaló Rafael.

Sus declaraciones llamaron la atención, pues en medio de tantas críticas contra Said, Rafael decidió darle un voto de confianza. Además, dejó claro que cree que el esposo de Alejandra sí habría entendido la gravedad de lo ocurrido.

Apoya a Alejandra Baigorria y señala que juzgan mucho a Mario

Rafael Cardozo apoyó el accionar de la empresaria. El brasileño consideró que Alejandra Baigorria tuvo una buena actitud frente a la situación y dejó entrever que algunas crisis también pueden servir para fortalecer una relación.

"Me parece bien la actitud de Alejandra. Buena actitud. (Porque ya pues, ¿no? Tú le das mucha oportunidad a una persona y no la valora) Yo creo que sí valora. Yo creo que hay cosas que pasan sin... cosas feas como esa, pero que pueden fortalecer, hacer que una pareja esté más sólida. No que sea el camino correcto. Pero hay males que pasan y pueden ser cosas buenas", reflexionó.

Luego, Rafael también habló de Mario Irivarren y cuestionó que muchas personas lo juzguen con dureza. Para el exguerrero, todos pueden cometer errores y no siempre corresponde señalar sin conocer todo el contexto. Además, dejó entrever que cada relación tiene sus propios procesos y que solo los involucrados saben realmente qué decisión tomar.

"(Tú un hombre soltero que también ha tenido una relación de años, ¿qué es mejor? ¿Decir: 'Ya hasta aquí no más'?) Es que lo peor son las personas que juzgan, pues. ¿Cuántas personas cometieron ese error y están ahí a Mario?", señaló Rafael a Trome.

Rafael y Nicola Porcella lanzan nuevo proyecto

Por otro lado, Rafael Cardozo también habló de sus nuevos proyectos. El brasileño presentó junto a Nicola Porcella la aplicación Goatgame, pensada para los amantes del fútbol. Esta plataforma permitirá que los usuarios demuestren cuánto saben del deporte rey y puedan ganar premios. Entre los beneficios, se mencionaron dinero en efectivo y artículos de lujo.

Con este lanzamiento, Rafael y Nicola buscan aprovechar la emoción que viene generando el fútbol, especialmente con la cercanía del Mundial 2026. El brasileño se mostró entusiasmado por unir entretenimiento, competencia y premios en una propuesta dirigida a los fanáticos de este deporte.

En conclusión, Rafael Cardozo opinó sobre el ampay de Said Palao en Argentina y aseguró que cree en su arrepentimiento. El brasileño también respaldó la actitud de Alejandra Baigorria y cuestionó que muchas personas juzguen sin conocer lo que pasa dentro de una relación. Además, dejó claro que está enfocado en su nuevo proyecto deportivo junto a Nicola Porcella, sin dejar de comentar temas de farándula.