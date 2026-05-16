María Grazia Polanco afirma que no tiene interés de involucrarse con algún futbolista: "Me escriben"

La joven Maria Grazia Polanco es una reconocida salsera, exintegrante de la Orquesta Bembé, que viene avanzando su carrera como solista. Durante una entrevista, la artista habló sobre su vida profesional y personal, dejando en claro que quiere formar una familia, pero descarta por completo a los futbolistas.

María Grazia Polanco sigue soltera y descarta interesarse en futbolista

El programa de 'Magaly TV: La Firme' fueron a entrevistar a la joven cantante Maria Grazia Polanco en su nuevo departamento frente al mar. La artista señaló estar emocionada por cumplir uno de sus sueños mientras avanza como solista. Además, señaló que no ha tenido una pareja formal desde hace más de 10 años.

"Sigo soltera, sí he tenido relaciones no tan serias como a mí me hubiera gustado, ni mediáticas, prefiero no estar con nadie del medio. Imagínate lo ampayan, me muero", reveló.

Es así como la cantante de salsa señala que varios futbolistas le han escrito buscando llamar su atención, pero siempre ha hecho caso omiso a la reputación de ellos en la farándula peruana a través de los años.

"Por ahora quiero disfrutar de este espacio sola. Me escriben, creo que es normal para cualquier mujer que tenga alguna exposición. Sí descarto estar con algún futbolista, escriben 'hola' y luego, borran, siguen y dejan de seguir atrayendo mi atención, pero no lo voy a seguir", declaró.

¡Quiere convertirse en madre!

Durante la conversación con el medio televisivo, Maria Grazia Polanco reveló que otro de sus grandes sueños es convertirse en madre y tener una familia. Afirma que sin duda desea tener una pareja estable con quien formarlo, pero si en caso no se da antes de los 35 años, ella de igual manera buscará la forma de tener un hijo.

"Yo ya estoy súper proyectada, mi hijo máximo lo voy a tener 35 años, con o sin pareja. A mí me encantaría que mi hijo crezca en un hogar, que tenga a su papá al lado, peor si es que no se diera sí tengo el anhelo de dar vida máxima a los 35 años", señaló.

De esta manera, Maria Grazia Polanco ha contado un poco más de su vida ante las cámaras. En el ámbito personal ha contado que desea convertirse en madre y tener su familia antes de los 35 años, pero comenta que desea tener una pareja fuera del medio y descarta por completo que sea un futbolista.