¡La salsa de luto! Fallece exintegrante del Grupo Niche tras ser atacado en Colombia

Luder 'Junior' Quiñones fue un reconocido músico y percusionista colombiano, especialmente destacado como timbalero en la escena de la salsa. Hace unas horas, se reveló el fallecimiento del artista en Colombia en un ataque.

Fallece exintegrante del Grupo Niche

El pasado martes 17 de marzo de 2026 en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, Luder 'Junior' Quiñones fue atacado entre disparos cuando se encontraba en su camioneta causando su fallecimiento. Según medios internacionales, las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para hallar a los responsables del crimen.

Formó parte de Grupo Niche, legendaria institución de la salsa colombiana, lo que consolidó su reputación como uno de los mejores percusionistas del país. Al momento de su muerte, era un integrante fundamental de la agrupación del salsero Willy García.

Se despiden de Luder Quiñones

Por medio de sus redes sociales, el cantante Willy García le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales donde expresa las condolencias a su familia y lamentó la pérdida de su amigo. Así mismo, expresó algunos recuerdos que ha formado con el músico desde hace muchos años y que ahora, partió de este mundo debido a la violencia que padece su país.

"Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo. Y hoy...la violencia me lo arrebató.

Así mismo, Grupo Niche también se hizo presente en las redes sociales con un sentido mensaje para su exintegrante. El grupo de salsa expresó que el legado del músico se mantendrá vivo entre su público y seguidores.

"Nuestras más sinceras condolencias para su familia, amigos y seguidores. Recordamos con cariño su paso por esta institución y deseamos que su legado musical perdure en los corazones del público", expresó Grupo Niche por medio de sus redes sociales.

De esta manera, la salsa se encuentra de luto tras la partida inesperada del músico Luder 'Junio' Quiñones. Así mismo, se ha revelado que se están realizando las investigaciones del caso en Cali tras el ataque que sufrió cuando se encontraba en su camioneta. Además, se desconoce las causas del crimen y hoy sus seguidores, familia y amigos lloran su partida.