Edu Baluarte aclara su ausencia en conciertos de Corazón Serrano: "Necesitaba calma"

Edu Baluarte, conocido por su papel en Corazón Serrano, sorprendió al ausentarse de recientes presentaciones. Tras su regreso a la agrupación este año, el joven artista atraviesa un difícil momento debido al fallecimiento de su padre. Ahora, ante rumores sobre su salida, aclaró la situación y se dirigió a sus fans.

Edu Baluarte aclara rumores sobre su salida

El creador de contenido Anthony Luis Quipas reveló recientemente una conversación que sostuvo con Edu Baluarte, en la que el cantante explicó los motivos detrás de su ausencia en los escenarios. Según indicó, no existe polémica alguna ni conflicto con la orquesta, sino que está enfocado en su vida personal y en la música que viene desarrollando.

"Te soy sincero, la verdad no hay ningún tipo de polémica ni nada raro, estoy enfocado en temas personales y en mi música. Igual estos días he estado pendiente de un tema familiar relacionado con mi viejito", expresó Baluarte, dejando claro que sus prioridades se encuentran en la familia y el bienestar personal.

Asimismo, el cantante confirmó que necesitaba un tiempo de calma, y aunque no anunció oficialmente su salida de Corazón Serrano, sus palabras sugieren que la decisión ya estaría tomada y se manejaría con discreción.

"Necesitaba un poco de calma. Todo está bien con todos, en buenos términos", afirmó, lo que indicaría que su alejamiento no se comunicará mediante un comunicado formal.

Nuevo enfoque musical y mensaje a sus seguidores

Además de explicar su situación, Edu Baluarte aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores y frenar las especulaciones. Les pidió no sacar conclusiones precipitadas ni inventar historias sobre su futuro en Corazón Serrano.

"A la gente que me sigue solo decirle que no saquen conclusiones ni empiecen a inventar historias donde no las hay. A veces uno tiene que parar un momento para ordenar todo y seguir", señaló.

El artista también reveló que está trabajando en nuevos proyectos musicales, explorando ritmos andinos y la saya, lo que promete una propuesta más personal y con raíces tradicionales.

"Se vienen cosas nuevas en mi música, algo bien mío con raíz, explorando también la saya y lo andino dentro de lo que estoy trabajando", indicó, dejando entrever que su carrera continuará evolucionando pese a su alejamiento temporal del grupo."

Con esta aclaración, Edu Baluarte reafirma que su salida de la agrupación no se trata de conflictos ni polémicas, sino de un proceso de introspección y crecimiento personal. Al mismo tiempo, sus fans pueden esperar nuevos lanzamientos que reflejarán su evolución musical y su conexión con la tradición andina, consolidándolo como un artista versátil y comprometido con su carrera.